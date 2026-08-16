Los funcionarios que presentaron sus renuncias

Milton Morrison, Juan Salas y Roberto Álvarez renunciaron a sus funciones en el Gobierno.

Los recientes movimientos dispuestos por el presidente Luis Abinader en varias instituciones del Estado también han estado acompañados por la salida de funcionarios que, al anunciar sus renuncias, destacaron el trabajo realizado durante sus gestiones y agradecieron la confianza depositada en ellos.

La tarde del domingo 16 de agosto se conoció la renuncia de Roberto Álvarez, quien durante seis años estuvo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), entidad que será dirigida por Víctor Bisonó.

Tras presentar su renuncia, Álvarez manifestó que se marcha con la satisfacción de haber cumplido con la responsabilidad que le fue encomendada y resaltó los avances alcanzados durante su gestión.

"Tras haber presentado mi renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, agradezco al presidente Luis Abinader la confianza depositada en mí durante estos seis años. Me retiro del Mirex con la satisfacción del deber cumplido y orgullo por la labor realizada", expresó Álvarez en su cuenta de X.

El exministro también agradeció al equipo que lo acompañó y destacó los esfuerzos para avanzar en la profesionalización y modernización del servicio exterior dominicano, así como en el fortalecimiento de la presencia internacional del país.

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Milton Morrison

Otro de los funcionarios que presentó su renuncia fue Milton Morrison, quien estuvo al frente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) desde 2024.

En un mensaje publicado en X, Morrison calificó su paso por la institución como una de las responsabilidades más importantes de su vida pública y aseguró que concluye su gestión con gratitud y tranquilidad por el trabajo realizado.

Morrison agradeció al presidente Abinader por la confianza y al equipo que lo acompañó durante los dos años de gestión. "Los cargos terminan. El compromiso con la República Dominicana permanece", sostuvo, al tiempo que afirmó que continuará sirviendo al país.

Morrison fue sustituido en el Intrant por Juan Manuel Méndez, quien estaba en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

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Defensa Civil

Los movimientos también alcanzaron a la Defensa Civil, cuyo director, Juan Salas Rosario, presentó su renuncia al cargo.

Salas Rosario, sin embargo, continuará vinculado al Poder Ejecutivo. Tras su salida de la dirección del organismo fue colocado como asesor honorífico en asuntos de Defensa Civil del Poder Ejecutivo.

Su lugar será ocupado por Carlos Manuel Paulino Cárdenas, que pasa desde el COE.

Alejandro Fernández

Antes de estos movimientos, Alejandro Fernández W. había anunciado que no continuaría al frente de la Superintendencia de Bancos al concluir el período para el que había sido designado.

Fernández explicó que el 31 de julio que se reunió personalmente con el presidente Abinader para solicitarle que no considerara la renovación de su gestión, alegando motivos personales y familiares.

"Fue una decisión que, como se imaginarán, he venido discerniendo por mucho tiempo y a la que arribé, junto a mi familia, con paz y convicción", expresó en su mensaje de despedida.

Durante su intervención, Fernández hizo un balance de los seis años que permaneció al frente de la institución y destacó que su gestión estuvo marcada por acontecimientos extraordinarios, entre ellos la pandemia de covid-19 y las transformaciones experimentadas por la economía mundial.

También resaltó los esfuerzos realizados para defender, modernizar y hacer más inclusivo el sistema financiero dominicano.