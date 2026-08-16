Mariana Tavárez de Santos dirigirá el Mercadom

El presidente Luis Abinader designó este domingo, mediante el Decreto 552-26, a Mariana Tavárez de Santos como la nueva Directora general de Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (Mercadom).

Tavárez de Santos es administradora de empresas y cuenta con una trayectoria de 20 años de experiencia en gestión administrativa, proyectos de ingeniería y agropecuarios.

Según informó la Presidencia de la República, hasta el momento de su designación se desempeñó como subadministradora de Mercadom durante el período 2020-2026.

Formación académica

Ha ejercido como CEO de empresas vinculadas a servicios, transporte y recolección de residuos y cuenta con experiencia especializada en administración de proyectos, liderazgo de equipos y comunicación efectiva.

En el ámbito político y social, es presidenta del PRM en La Guáyiga y candidata a directora distrital.

También posee estudios en Relaciones Internacionales y un diplomado en Gestión Pública, dirección de equipos, la gestión pública, la actividad empresarial y la participación política, enfocada en la planificación, organización y administración de proyectos.

Sobre Mercadom Mercadom (Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario) es un organismo autónomo y descentralizado del Estado dominicano, creado mediante la Ley 108-13, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Está adscrito al Ministerio de Agricultura y tiene como misión diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo de la Red Nacional Alimentaria (RENA), así como administrar y regular las unidades alimentarias que la integran, en coordinación con los gobiernos locales y otras instituciones públicas y privadas. Entre sus principales funciones está articular y fortalecer la RENA, compuesta por mercados mayoristas, minoristas y mataderos regionales, para mejorar y profesionalizar su funcionamiento. Además, procura que estas instalaciones operen bajo condiciones adecuadas de higiene, salubridad, seguridad y ordenamiento urbano. Está ubicado en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, en el municipio Pedro Brand.