Mariana Tavárez de Santos dirigirá el Mercadom
Se había desempeñado como subdirectora de la entidad durante el periodo 2020-2026
El presidente Luis Abinader designó este domingo, mediante el Decreto 552-26, a Mariana Tavárez de Santos como la nueva Directora general de Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (Mercadom).
Tavárez de Santos es administradora de empresas y cuenta con una trayectoria de 20 años de experiencia en gestión administrativa, proyectos de ingeniería y agropecuarios.
Según informó la Presidencia de la República, hasta el momento de su designación se desempeñó como subadministradora de Mercadom durante el período 2020-2026.
Formación académica
Ha ejercido como CEO de empresas vinculadas a servicios, transporte y recolección de residuos y cuenta con experiencia especializada en administración de proyectos, liderazgo de equipos y comunicación efectiva.
- En el ámbito político y social, es presidenta del PRM en La Guáyiga y candidata a directora distrital.
También posee estudios en Relaciones Internacionales y un diplomado en Gestión Pública, dirección de equipos, la gestión pública, la actividad empresarial y la participación política, enfocada en la planificación, organización y administración de proyectos.
Mercadom (Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario) es un organismo autónomo y descentralizado del Estado dominicano, creado mediante la Ley 108-13, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Está adscrito al Ministerio de Agricultura y tiene como misión diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo de la Red Nacional Alimentaria (RENA), así como administrar y regular las unidades alimentarias que la integran, en coordinación con los gobiernos locales y otras instituciones públicas y privadas.
Entre sus principales funciones está articular y fortalecer la RENA, compuesta por mercados mayoristas, minoristas y mataderos regionales, para mejorar y profesionalizar su funcionamiento. Además, procura que estas instalaciones operen bajo condiciones adecuadas de higiene, salubridad, seguridad y ordenamiento urbano.
Está ubicado en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, en el municipio Pedro Brand.