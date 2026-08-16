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Mariana Tavárez de Santos
Mariana Tavárez de Santos

Mariana Tavárez de Santos dirigirá el Mercadom

Se había desempeñado como subdirectora de la entidad durante el periodo 2020-2026

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    Mariana Tavárez de Santos dirigirá el Mercadom
    Mariana Tavárez de Santos, nueva directora del Mercadom. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader designó este domingo, mediante el Decreto 552-26, a Mariana Tavárez de Santos como la nueva Directora general de Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (Mercadom).

    Tavárez de Santos es administradora de empresas y cuenta con una trayectoria de 20 años de experiencia en gestión administrativa, proyectos de ingeniería y agropecuarios.

    Según informó la Presidencia de la República, hasta el momento de su designación se desempeñó como subadministradora de Mercadom durante el período 2020-2026.

    Formación académica

    Ha ejercido como CEO de empresas vinculadas a servicios, transporte y recolección de residuos y cuenta con experiencia especializada en administración de proyectos, liderazgo de equipos y comunicación efectiva.

    • En el ámbito político y social, es presidenta del PRM en La Guáyiga y candidata a directora distrital.

    También posee estudios en Relaciones Internacionales y un diplomado en Gestión Pública, dirección de equipos, la gestión pública, la actividad empresarial y la participación política, enfocada en la planificación, organización y administración de proyectos.

    Sobre Mercadom

    Mercadom (Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario) es un organismo autónomo y descentralizado del Estado dominicano, creado mediante la Ley 108-13, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Está adscrito al Ministerio de Agricultura y tiene como misión diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo de la Red Nacional Alimentaria (RENA), así como administrar y regular las unidades alimentarias que la integran, en coordinación con los gobiernos locales y otras instituciones públicas y privadas.

    Entre sus principales funciones está articular y fortalecer la RENA, compuesta por mercados mayoristas, minoristas y mataderos regionales, para mejorar y profesionalizar su funcionamiento. Además, procura que estas instalaciones operen bajo condiciones adecuadas de higiene, salubridad, seguridad y ordenamiento urbano.

    Está ubicado en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, en el municipio Pedro Brand.

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