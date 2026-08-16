Erdwin Olivares Luciano es el nuevo director del COE

El presidente Luis Abinader designó a Erdwin Robert Olivares Luciano como director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en sustitución de Juan Manuel Méndez García.

La designación está contenida en el Decreto 551-26 emitido este domingo 16 de agosto, mediante el cual el Poder Ejecutivo también dispuso cambios en otras instituciones vinculadas a la gestión de emergencias y el tránsito.

Olivares Luciano se desempeñaba como subdirector de operaciones del COE, posición cuya designación quedó derogada con la nueva disposición presidencial.

El nuevo director asume el organismo encargado de coordinar las acciones de preparación, prevención y respuesta ante situaciones de emergencia y desastres en el territorio nacional.

Cambios en el Intrant

En el mismo decreto, Juan Manuel Méndez García, quien hasta ahora dirigía el COE, fue designado director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en sustitución de Milton Morrison, quien renunció al cargo.

¿Quién es Erdwin Robert Olivares Luciano?

Erdwin Olivares es coronel del Cuerpo de Bomberos y acumula más de 30 años de experiencia en la gestión integral del riesgo de desastres, coordinación de emergencias, asistencia humanitaria y fortalecimiento institucional. Antes de ser subdirector nacional y jefe de Operaciones del COE, fue coordinador general de Brigadas de la Defensa Civil y director nacional de Socorros de la Cruz Roja Dominicana.

Su trayectoria incluye participación en misiones internacionales de respuesta ante terremotos, huracanes y crisis complejas en Haití, Colombia, Venezuela, El Salvador, Nicaragua y Ecuador. Es miembro de mecanismos internacionales como UNDAC, INSARAG y los Equipos Médicos de Emergencia de la OPS/OMS. Además, tuvo a su cargo la coordinación de las operaciones de respuesta tras el colapso de la discoteca Jet Set en Santo Domingo.

Olivares posee formación especializada, con más de 100 cursos certificados y estudios en manejo de emergencias y desastres en instituciones nacionales e internacionales. Ha sido conferencista e instructor en organismos como Naciones Unidas, el Colegio Interamericano de Defensa, WHINSEC, OFDA, el Comando Sur de Estados Unidos, la Guardia Nacional de Puerto Rico y el FBI. También fue integrante del Grupo Técnico Asesor Internacional de Naciones Unidas en Búsqueda y Rescate Urbano.

Además, es autor del libro Más Allá del Caos, Olivares ha diseñado planes de emergencia, dirigido simulacros y participado en la respuesta a huracanes, terremotos, pandemias y colapsos estructurales.

Mediante el Decreto 551-26, estoy designando a Erdwin Robert Olivares Luciano como director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). pic.twitter.com/Aq7qW64qnU — Luis Abinader (@luisabinader) August 16, 2026