Abinader nombra a Xiomara Guante directora de Inaipi y a Josefa Castillo cónsul en Miami

Xiomara Guante es la nueva directora del Inaipi. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader dispuso nuevas designaciones este 16 de agosto en el Gobierno, entre ellas el nombramiento de Kenia Xiomara Guante Valdez como nueva directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y de Josefa Aquilina Castillo Rodríguez como cónsul general de la República Dominicana en Miami, Florida, Estados Unidos, quien ocupada la dirección de la entidad que ofrece servicios integrales a la niñez.

Las designaciones están contenidas en el Decreto 553-26, mediante el cual el mandatario continúa introduciendo cambios en distintas instituciones de la administración pública, conforme a un comunicado de la Presidencia.

Guante Valdez asumirá la dirección del Inaipi, organismo encargado de coordinar y ofrecer servicios de atención integral a niños y niñas durante sus primeros años de vida.

En tanto, Josefa Castillo Rodríguez, quien ha ocupado distintas funciones en la administración pública, estará al frente del Consulado General dominicano en Miami, una de las principales representaciones consulares del país debido a la amplia presencia de la comunidad dominicana en esa ciudad estadounidense.

Cambios en Migración

Asimismo, Abinader designó a José Benedicto Hernández Tejada como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, entidad vinculada al estudio, la investigación y la formulación de propuestas sobre las políticas migratorias de la República Dominicana.

El decreto también deroga varios artículos de disposiciones contenidas en decretos emitidos durante los años 2020, 2024 y 2025.

Estas designaciones se suman a otros cambios anunciados este domingo por el Poder Ejecutivo en diferentes áreas de la administración pública, como parte del proceso de reorganización del tren gubernamental impulsado por el presidente Abinader.