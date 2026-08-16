Roberto Álvarez renunció al Mirex tras seis años al frente de la política exterior

El hasta este domingo canciller de la República, Roberto Álvarez, presentó su renuncia al cargo y en su lugar fue designado Víctor -Ito- Bisonó. Este y otros cambios fueron dados a conocer la tarde del domingo por la Presidencia de la República.

Tras acoger su dimisión del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Álvarez fue nombrado embajador emérito, "conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 630-16, Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior".

El nuevo cargo de Álvarez está contenido en el decreto 554-26, a través del cual el Ejecutivo realizó varios cambios en su gabinete.

Álvarez fue puesto al frente de las relaciones exteriores del país desde antes de que el presidente Luis Abinader asumiera el Gobierno en su primer mandato. El 10 de julio de 2020, el entonces presidente electo comunicó, a través de un mensaje en Twitter, que lo designaría en la Cancillería partir del 16 de agosto, fecha en que comenzaría su gestión

Reacción de Álvarez

Luego de que el Gobierno comunicara los cambios en el gabinete, Álvarez agradeció al presidente Abinader por la confianza depositada en su persona para desempeñar el puesto. Hizo lo propio con el equipo que le acompañó. Expresó sentirse "orgulloso" y "satisfecho" por la labor desempeñada.

"Tras haber presentado mi renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, agradezco al presidente Luis Abinader la confianza depositada en mí durante estos seis años. Me retiro del Mirex con la satisfacción del deber cumplido y orgullo por la labor realizada", publicó en X.

Hasta el momento, Álvarez había sido el único canciller que había tenido de las gestiones de Luis Abinader (2020-2024 y 2024-2028).

Sobre la salida de Álvarez, el Mirex dijo en una nota de prensa distribuida este domingo: "Su gestión estuvo marcada por el fortalecimiento de la Cancillería y del servicio exterior dominicano, así como por una mayor presencia y proyección estratégica de República Dominicana en el escenario internacional".

️Nota de Prensa:



Roberto Álvarez concluye seis años de gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.



https://t.co/1TUS9suSro pic.twitter.com/yMW0gGAfNo — Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) August 16, 2026

Sustituto

Bisonó asume el Mirex tras ser el titular del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), en enero pasado. Anterior a este cargo fue ministro de Industria y Comercio por varios años (desde agosto 2020 a enero 2026). También fue diputado por el Distrito Nacional desde 2002 al 2020.

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