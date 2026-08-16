Roberto Álvarez renunció al Mirex tras seis años al frente de la política exterior
El saliente canciller agradeció al presidente Abinader la confianza depositada en su persona
Dice que siente "satisfacción" y "orgullo" al dejar el Ministerio de Relaciones exteriores por la labor desempeñada
El hasta este domingo canciller de la República, Roberto Álvarez, presentó su renuncia al cargo y en su lugar fue designado Víctor -Ito- Bisonó. Este y otros cambios fueron dados a conocer la tarde del domingo por la Presidencia de la República.
Tras acoger su dimisión del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Álvarez fue nombrado embajador emérito, "conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 630-16, Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior".
El nuevo cargo de Álvarez está contenido en el decreto 554-26, a través del cual el Ejecutivo realizó varios cambios en su gabinete.
Álvarez fue puesto al frente de las relaciones exteriores del país desde antes de que el presidente Luis Abinader asumiera el Gobierno en su primer mandato. El 10 de julio de 2020, el entonces presidente electo comunicó, a través de un mensaje en Twitter, que lo designaría en la Cancillería partir del 16 de agosto, fecha en que comenzaría su gestión
Reacción de Álvarez
Luego de que el Gobierno comunicara los cambios en el gabinete, Álvarez agradeció al presidente Abinader por la confianza depositada en su persona para desempeñar el puesto. Hizo lo propio con el equipo que le acompañó. Expresó sentirse "orgulloso" y "satisfecho" por la labor desempeñada.
"Tras haber presentado mi renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, agradezco al presidente Luis Abinader la confianza depositada en mí durante estos seis años. Me retiro del Mirex con la satisfacción del deber cumplido y orgullo por la labor realizada", publicó en X.
Hasta el momento, Álvarez había sido el único canciller que había tenido de las gestiones de Luis Abinader (2020-2024 y 2024-2028).
Sobre la salida de Álvarez, el Mirex dijo en una nota de prensa distribuida este domingo: "Su gestión estuvo marcada por el fortalecimiento de la Cancillería y del servicio exterior dominicano, así como por una mayor presencia y proyección estratégica de República Dominicana en el escenario internacional".
Roberto Álvarez defenderá en la ONU renovar misión de seguridad en Haití
Canciller Roberto Álvarez reitera: "No existe ni podrá existir una solución dominicana para Haití"
Diez aspectos clave sobre el acuerdo para recibir extranjeros deportados desde Estados Unidos
Sustituto
Bisonó asume el Mirex tras ser el titular del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), en enero pasado. Anterior a este cargo fue ministro de Industria y Comercio por varios años (desde agosto 2020 a enero 2026). También fue diputado por el Distrito Nacional desde 2002 al 2020.