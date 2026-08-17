Así va la lista: estos son los cambios de funcionarios en el Gobierno de Abinader

Presidente de la República, Luis Abinader ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Más de una treintena de cambios en el Gobierno fueron anunciados durante el fin de semana, entre instituciones, ministerios y organismos de seguridad, que ahora estarán dirigidos por nuevos funcionarios.

A continuación, las principales designaciones y modificaciones dispuestas mediante decretos por el presidente de la República, Luis Abinader:

Instituciones y ministerios

Juan Manuel Méndez García fue designado director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en sustitución de Milton Morrison, quien presentó su renuncia al cargo. Carlos Manuel Paulino Cárdenas asumirá como director ejecutivo de la Defensa Civil, en sustitución de Juan Salas Rosario, que también renunció. Julio de Jesús Peña Guzmán fue nombrado presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), en sustitución de Héctor Elie Porcella Dumas. Héctor Elie Porcella Dumas fue designado asesor del Poder Ejecutivo en materia de aviación civil y miembro de la Junta de Aviación Civil. Kenia Xiomara Guante Valdez es la nueva directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi). Josefa Aquilina Castillo Rodríguez fue designada cónsul general de la República Dominicana en Miami, Florida, Estados Unidos. José Benedicto Hernández Tejada fue nombrado director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Víctor -Ito- Bisonó fue designado ministro de Relaciones Exteriores (Mirex), en sustitución de Roberto Álvarez, quien renunció al cargo. Alejandro Campos asumirá como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), en sustitución de Jean Luis Rodríguez. Julia Luz Marina Muñiz Suberví fue designada presidenta del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom). Jean Luis Rodríguez fue nombrado ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), en sustitución de Ito Bisonó. Mariana Tavárez de Santos es la directora de Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (Mercadom). José Dolores Andújar Ramírez asumirá como director de la Dirección de Desarrollo Provincial. Nidio Encarnación Santiago fue designado director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (Utepda). En Santiago, César Andrés Pichardo Fermín fue nombrado presidente del Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan). Bernardo Antonio Inoa Pichardo fue designado miembro del Consejo de Directores de Coraasan. Elías de Jesús Brache Rivas fue nombrado cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Mérido de Jesús Torres Espinal fue designado director ejecutivo del Departamento Aeroportuario. Joel Adrián Santos Echavarría asumirá como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), en sustitución de Celso Marranzini.

Fuerzas Armadas y organismos de seguridad

Abinader también dispuso cambios en las filas militares y policiales.

20. El movimiento que más ha sorprendido es el del director de la Policía. En el decreto 558-26, el presidente designó a Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional, en sustitución del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien deja el cargo seis meses después de haber asumido la dirección de la institución.

Mediante el Decreto 558-26, estoy ascendiendo al general Ernesto Rafael Rodríguez García, P. N., al rango de mayor general y designándolo como director general de la Policía Nacional. pic.twitter.com/VGmBplsW9E — Luis Abinader (@luisabinader) August 17, 2026

21. Jimmy Arias Grullón fue designado comandante general del Ejército, en sustitución del mayor general Jorge Iván Camino Pérez Jorge Iván Camino Pérez pasó a ocupar la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, en sustitución del mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario.

22. Delio Buenaventura Colón Rosario fue designado viceministro de Defensa para Asuntos Militares.

23. El general Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo fue ascendido al rango de mayor general y designado comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

24. El general piloto Manuel José Brito Estepan fue designado subcomandante general de la Fuerza Aérea.

25. El coronel paracaidista Dionisio de la Rosa Hernández fue ascendido a general de brigada paracaidista y nombrado inspector general de la Fuerza Aérea.

26. El general de brigada Guillermo Caro Cruz fue ascendido a mayor general y designado jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en sustitución del general de brigada Rafael Raimundo Ramírez Tejeda.

28. Rafael Raimundo Ramírez Tejeda pasó a comandar el Regimiento de la Guardia Presidencial.

29. El mayor general Celin Rubio Terrero fue designado asesor militar del presidente, en sustitución del mayor general Rafael Antonio Carrasco Paulino.

30. En el Cusep, el teniente coronel Enmanuel Almonte Polanco fue ascendido al rango de coronel y designado subjefe del organismo.

31. En el Ejército, el general de brigadaJosé Manuel Durán Infante asumirá como subcomandante general.

32. El general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández fue designado inspector general del Ejército.

Los cambios y nombramientos comenzaron a conocerse desde la tarde del domingo y se producen a dos años de que el presidente Luis Abinader concluya su último período de gobierno.