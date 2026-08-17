El presidente nombra nuevos comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea

El mayor general Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo es el nuevo comandante de la Fuerza Aérea de República Dominicana. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader dispuso cambios en los comandos del Ejército y la Fuerza Aérea de República Dominicana, así como en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y puso en retiro a varios oficiales.

Los movimientos están contenidos en el Decreto 557-26, mediante el cual el mayor general Jimmy Arias Grullón fue designado comandante general del Ejército, en sustitución del mayor general Jorge Iván Camino Pérez, quien pasó a ocupar la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas. Camino Pérez sustituye al mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario, quien ahora será viceministro de Defensa para Asuntos Militares.

Colón Rosario sustituye al mayor general Miguel Ángel Rubio Báez, quien fue colocado en retiro por antigüedad en el servicio. El decreto también dispone el retiro, por la misma causa, del general de brigada Rafael Antonio Núñez Veloz.

En la Fuerza Aérea

En la Fuerza Aérea, Abinader ascendió al general Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo al rango de mayor general y lo designó comandante general de la institución, en sustitución del mayor general Floreal T. Suárez Martínez, quien pasó a retiro.

El general piloto Manuel José Brito Estepan fue designado subcomandante general y el coronel paracaidista Dionisio de la Rosa Hernández fue ascendido a general de brigada paracaidista y nombrado inspector general de la Fuerzas Aérea.

En el Cusep

Los cambios también alcanzaron posiciones vinculadas directamente a la estructura de seguridad presidencial. El general de brigada Guillermo Caro Cruz fue ascendido a mayor general y designado jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) , cargo en el que sustituye al general de brigada Rafael Raimundo Ramírez Tejeda , quien pasó a comandar el Regimiento de la Guardia Presidencial.

El mayor general Celin Rubio Terrero fue designado asesor militar del presidente, en sustitución del mayor general Rafael Antonio Carrasco Paulino.

En el Cusep también fue ascendido a coronel el teniente coronel Enmanuel Almonte Polanco, quien fue designado subjefe del organismo.

Otros cambios y ascensos

En el Ejército, el general de brigada José Manuel Durán Infante asumirá como subcomandante general, mientras que el general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández será el nuevo inspector general.

El decreto con fecha del 16 de agosto y dado a conocer por la Presidencia a las dos de la mañana, incluye además el ascenso del general Enrique Armando Aguilera Trujillo al rango de mayor general del Ejército.

Los movimientos en las Fuerzas Armadas forman parte de los cambios realizados por Abinader al comenzar, este 16 de agosto, el tercer año de su segundo mandato.