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encuesta ACD Media
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Encuesta ACD Media: Luis Abinader mantiene popularidad a pesar de baja valoración del Gobierno

Las expectativas de mejora en la situación del país son bajas, con un 42.3 % que cree que seguirá igual

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    Encuesta ACD Media: Luis Abinader mantiene popularidad a pesar de baja valoración del Gobierno
    Encuesta ACD Medina: La opinión pública está dividida sobre la gestión de Luis Abinader y su gabinete. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

    La popularidad del presidente Luis Abinader resiste mejor que la valoración de su gobierno y de sus funcionarios, aunque en un escenario marcado por una opinión pública prácticamente dividida y escasas expectativas de mejoría.

    La más reciente encuesta de ACD Media coloca la aprobación del gobierno en 51.3 %, frente a 47 % que lo desaprueba. Al evaluar específicamente el trabajo de Abinader, el 50.2 % ofrece una opinión positiva y el 48.2 % negativa. Se trata de una mayoría estrecha, separada por apenas dos puntos.

    Evaluación de la gestión del presidente Abinader

    Evaluación de gestión

    Evaluación de la gestión del presidente Abinader

    ¿Cómo califica el trabajo que está realizando el presidente Luis Abinader?

    FuenteACD Media
    Evaluación positiva50.2 %
    Evaluación negativa48.2 %

    Barras sobre una escala de 0 a 100 %.

    NS/NR: no sabe/no responde.Datos de ACD Media

    El panorama cambia al medir al gabinete. Solo el 42.7 % valora positivamente su desempeño, mientras el 53.5 % lo considera negativo. Abinader supera así en 7.5 puntos la valoración positiva de sus funcionarios, una diferencia que sugiere que conserva un capital político propio que no se transfiere automáticamente a su equipo.

    La Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media realizó su trabajo de campo del 8 al 11 de agosto de 2026, con una muestra nacional de 1,200 personas y un nivel de confianza de 95 %.

    Aprobación del Gobierno

    Aprobación gubernamental

    Popularidad del presidente Abinader

    ¿Usted aprueba o desaprueba al Gobierno?

    FuenteACD Media
    Aprueba51.3 %
    Desaprueba47.0 %
    NS/NR1.7 %

    Barras sobre una escala de 0 a 100 %.

    NS/NR: no sabe/no responde.Datos de ACD Media
    RELACIONADAS

    Fortalezas de Abinader

    Abinader también conserva fortalezas personales. Entre los últimos cuatro presidentes aparece como el más honesto, con 35.9 %; el más preocupado por el pueblo, con 35.1 %, y el que inspira mayor confianza, con 34.6 %. Leonel Fernández encabeza, sin embargo, la percepción de preparación, con 46.9 %, y Danilo Medina la de eficiencia, con 36.5 %.

    Comparativa: preocupación por el pueblo y honestidad

    Comparativa de presidentes de RD

    Preocupación por el pueblo y honestidad

    De los últimos presidentes que ha tenido República Dominicana, ¿cuál ha sido...?

    FuenteACD Media

    Más preocupado por el pueblo

    Mayor porcentajeLuis Abinader · 35.1 %

    Escala: 0–100 %

    Más honesto

    Mayor porcentajeLuis Abinader · 35.9 %

    Escala: 0–100 %

    NS/NR: no sabe/no responde.Datos de ACD Media
    Comparativa: confianza y eficiencia

    Comparativa de presidentes de RD

    Confianza y eficiencia

    De los últimos presidentes que ha tenido República Dominicana, ¿cuál ha sido...?

    FuenteACD Media

    Inspira más confianza

    Mayor porcentajeLuis Abinader · 34.6 %

    Escala: 0–100 %

    Más eficiente

    Mayor porcentajeDanilo Medina · 36.5 %

    Escala: 0–100 %

    NS/NR: no sabe/no responde.Datos de ACD Media
    Comparativa: preparación y cumplimiento de promesas

    Comparativa de presidentes de RD

    Preparación y cumplimiento de promesas

    De los últimos presidentes que ha tenido República Dominicana, ¿cuál ha sido...?

    FuenteACD Media

    Mejor preparado

    Mayor porcentajeLeonel Fernández · 46.9 %

    Escala: 0–100 %

    Cumplió sus promesas

    Mayor porcentajeLuis Abinader · 26.8 %

    Escala: 0–100 %

    NS/NR: no sabe/no responde.Datos de ACD Media

    El principal desafío aparece en las expectativas. El 48.7 % valora positivamente la situación actual del país y 49.5 % negativamente, pero solo 18.7 % espera que mejore. Un 36.6 % cree que estará peor y 42.3 % que seguirá igual.

    En otras palabras, casi ocho de cada diez dominicanos no esperan una mejoría en el corto plazo. Abinader conserva respaldo personal, pero gobierna sobre una sociedad dividida y crecientemente pesimista. Su popularidad continúa siendo una fortaleza; también empieza a convertirse en el principal sostén político de una administración peor valorada que su presidente.

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