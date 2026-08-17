Encuesta ACD Media: Luis Abinader mantiene popularidad a pesar de baja valoración del Gobierno
Las expectativas de mejora en la situación del país son bajas, con un 42.3 % que cree que seguirá igual
La popularidad del presidente Luis Abinader resiste mejor que la valoración de su gobierno y de sus funcionarios, aunque en un escenario marcado por una opinión pública prácticamente dividida y escasas expectativas de mejoría.
La más reciente encuesta de ACD Media coloca la aprobación del gobierno en 51.3 %, frente a 47 % que lo desaprueba. Al evaluar específicamente el trabajo de Abinader, el 50.2 % ofrece una opinión positiva y el 48.2 % negativa. Se trata de una mayoría estrecha, separada por apenas dos puntos.
Evaluación de gestión
Evaluación de la gestión del presidente Abinader
¿Cómo califica el trabajo que está realizando el presidente Luis Abinader?
Barras sobre una escala de 0 a 100 %.
El panorama cambia al medir al gabinete. Solo el 42.7 % valora positivamente su desempeño, mientras el 53.5 % lo considera negativo. Abinader supera así en 7.5 puntos la valoración positiva de sus funcionarios, una diferencia que sugiere que conserva un capital político propio que no se transfiere automáticamente a su equipo.
La Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media realizó su trabajo de campo del 8 al 11 de agosto de 2026, con una muestra nacional de 1,200 personas y un nivel de confianza de 95 %.
Aprobación gubernamental
Popularidad del presidente Abinader
¿Usted aprueba o desaprueba al Gobierno?
Barras sobre una escala de 0 a 100 %.
Fortalezas de Abinader
Abinader también conserva fortalezas personales. Entre los últimos cuatro presidentes aparece como el más honesto, con 35.9 %; el más preocupado por el pueblo, con 35.1 %, y el que inspira mayor confianza, con 34.6 %. Leonel Fernández encabeza, sin embargo, la percepción de preparación, con 46.9 %, y Danilo Medina la de eficiencia, con 36.5 %.
Comparativa de presidentes de RD
Preocupación por el pueblo y honestidad
De los últimos presidentes que ha tenido República Dominicana, ¿cuál ha sido...?
Más preocupado por el pueblo
Escala: 0–100 %
Más honesto
Escala: 0–100 %
Comparativa de presidentes de RD
Confianza y eficiencia
De los últimos presidentes que ha tenido República Dominicana, ¿cuál ha sido...?
Inspira más confianza
Escala: 0–100 %
Más eficiente
Escala: 0–100 %
Comparativa de presidentes de RD
Preparación y cumplimiento de promesas
De los últimos presidentes que ha tenido República Dominicana, ¿cuál ha sido...?
Mejor preparado
Escala: 0–100 %
Cumplió sus promesas
Escala: 0–100 %
El principal desafío aparece en las expectativas. El 48.7 % valora positivamente la situación actual del país y 49.5 % negativamente, pero solo 18.7 % espera que mejore. Un 36.6 % cree que estará peor y 42.3 % que seguirá igual.
En otras palabras, casi ocho de cada diez dominicanos no esperan una mejoría en el corto plazo. Abinader conserva respaldo personal, pero gobierna sobre una sociedad dividida y crecientemente pesimista. Su popularidad continúa siendo una fortaleza; también empieza a convertirse en el principal sostén político de una administración peor valorada que su presidente.