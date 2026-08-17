Encuesta ACD Media: Luis Abinader mantiene popularidad a pesar de baja valoración del Gobierno

Encuesta ACD Medina: La opinión pública está dividida sobre la gestión de Luis Abinader y su gabinete. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

La popularidad del presidente Luis Abinader resiste mejor que la valoración de su gobierno y de sus funcionarios, aunque en un escenario marcado por una opinión pública prácticamente dividida y escasas expectativas de mejoría.

La más reciente encuesta de ACD Media coloca la aprobación del gobierno en 51.3 %, frente a 47 % que lo desaprueba. Al evaluar específicamente el trabajo de Abinader, el 50.2 % ofrece una opinión positiva y el 48.2 % negativa. Se trata de una mayoría estrecha, separada por apenas dos puntos.

Evaluación de la gestión del presidente Abinader

Evaluación de gestión Evaluación de la gestión del presidente Abinader ¿Cómo califica el trabajo que está realizando el presidente Luis Abinader? Fuente ACD Media Evaluación positiva 50.2 % Evaluación negativa 48.2 % Muy bueno 11.2 % Bueno 39.0 % Malo 37.9 % Muy malo 10.3 % NS/NR 1.6 % Barras sobre una escala de 0 a 100 %. NS/NR: no sabe/no responde. Datos de ACD Media

El panorama cambia al medir al gabinete. Solo el 42.7 % valora positivamente su desempeño, mientras el 53.5 % lo considera negativo. Abinader supera así en 7.5 puntos la valoración positiva de sus funcionarios, una diferencia que sugiere que conserva un capital político propio que no se transfiere automáticamente a su equipo.

La Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media realizó su trabajo de campo del 8 al 11 de agosto de 2026, con una muestra nacional de 1,200 personas y un nivel de confianza de 95 %.

Aprobación del Gobierno

Aprobación gubernamental Popularidad del presidente Abinader ¿Usted aprueba o desaprueba al Gobierno? Fuente ACD Media Aprueba 51.3 % Desaprueba 47.0 % NS/NR 1.7 % Aprueba 51.3 % Desaprueba 47.0 % NS/NR 1.7 % Barras sobre una escala de 0 a 100 %. NS/NR: no sabe/no responde. Datos de ACD Media

Fortalezas de Abinader

Abinader también conserva fortalezas personales. Entre los últimos cuatro presidentes aparece como el más honesto, con 35.9 %; el más preocupado por el pueblo, con 35.1 %, y el que inspira mayor confianza, con 34.6 %. Leonel Fernández encabeza, sin embargo, la percepción de preparación, con 46.9 %, y Danilo Medina la de eficiencia, con 36.5 %.

Comparativa: preocupación por el pueblo y honestidad

Comparativa de presidentes de RD Preocupación por el pueblo y honestidad De los últimos presidentes que ha tenido República Dominicana, ¿cuál ha sido...? Fuente ACD Media Más preocupado por el pueblo Mayor porcentaje Luis Abinader · 35.1 % Luis Abinader 35.1 % Danilo Medina 33.8 % Leonel Fernández 18.0 % Hipólito Mejía 7.9 % NS/NR 5.2 % Escala: 0–100 % Más honesto Mayor porcentaje Luis Abinader · 35.9 % Luis Abinader 35.9 % Danilo Medina 21.3 % Leonel Fernández 14.5 % Hipólito Mejía 14.1 % NS/NR 14.2 % Escala: 0–100 % NS/NR: no sabe/no responde. Datos de ACD Media

Comparativa: confianza y eficiencia

Comparativa de presidentes de RD Confianza y eficiencia De los últimos presidentes que ha tenido República Dominicana, ¿cuál ha sido...? Fuente ACD Media Inspira más confianza Mayor porcentaje Luis Abinader · 34.6 % Luis Abinader 34.6 % Danilo Medina 22.2 % Leonel Fernández 22.1 % Hipólito Mejía 9.9 % NS/NR 11.2 % Escala: 0–100 % Más eficiente Mayor porcentaje Danilo Medina · 36.5 % Danilo Medina 36.5 % Leonel Fernández 24.9 % Luis Abinader 23.3 % Hipólito Mejía 7.1 % NS/NR 8.2 % Escala: 0–100 % NS/NR: no sabe/no responde. Datos de ACD Media

Comparativa: preparación y cumplimiento de promesas

Comparativa de presidentes de RD Preparación y cumplimiento de promesas De los últimos presidentes que ha tenido República Dominicana, ¿cuál ha sido...? Fuente ACD Media Mejor preparado Mayor porcentaje Leonel Fernández · 46.9 % Leonel Fernández 46.9 % Luis Abinader 23.0 % Danilo Medina 20.1 % Hipólito Mejía 3.5 % NS/NR 6.5 % Escala: 0–100 % Cumplió sus promesas Mayor porcentaje Luis Abinader · 26.8 % Luis Abinader 26.8 % Danilo Medina 24.1 % Leonel Fernández 14.0 % Hipólito Mejía 9.0 % NS/NR 26.1 % Escala: 0–100 % NS/NR: no sabe/no responde. Datos de ACD Media

El principal desafío aparece en las expectativas. El 48.7 % valora positivamente la situación actual del país y 49.5 % negativamente, pero solo 18.7 % espera que mejore. Un 36.6 % cree que estará peor y 42.3 % que seguirá igual.

En otras palabras, casi ocho de cada diez dominicanos no esperan una mejoría en el corto plazo. Abinader conserva respaldo personal, pero gobierna sobre una sociedad dividida y crecientemente pesimista. Su popularidad continúa siendo una fortaleza; también empieza a convertirse en el principal sostén político de una administración peor valorada que su presidente.