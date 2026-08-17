Ernesto Rodríguez asume en la Policía tras el relevo de Cruz Cruz a solo seis meses de designación

Ernesto Rafael Rodríguez García es el nuevo director de la Policía Nacional. ( FOTO DIFUNDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. )

El presidente Luis Abinader designó al general Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional, en sustitución del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien deja el cargo seis meses después de haber asumido la dirección de la institución.

Rodríguez García fue ascendido al rango de mayor general para ocupar la Dirección General, mientras que Cruz Cruz fue colocado en honrosa situación de retiro, según la disposición del Poder Ejecutivo.

El relevo llama la atención por la corta permanencia de Cruz Cruz. Abinader lo había designado el 17 de febrero de 2026 mediante el decreto 111-26, en sustitución de Ramón Antonio Guzmán Peralta.

La comunicación que informa sobre el nuevo nombramiento no explica las razones del cambio y se limita a señalar que forma parte de la reorganización que realiza el Poder Ejecutivo en distintas dependencias estatales.

Del control interno a dirigir la Policía

Rodríguez García llega a la Dirección General desde uno de los principales puestos de fiscalización interna de la institución.

El 27 de febrero, apenas diez días después de la llegada de Cruz Cruz a la jefatura policial, Abinader había designado a Rodríguez García como inspector general de la Policía Nacional mediante el decreto 133-26.

La sucesión tiene una característica particular: Cruz Cruz también se desempeñó como inspector general antes de convertirse en director, posición que ocupó entre 2023 y febrero de 2026.

Rodríguez García lo sustituyó posteriormente en la Inspectoría General y ahora vuelve a sucederlo, esta vez en la máxima posición de la Policía Nacional.

La Inspectoría General tiene a su cargo labores de supervisión y control del funcionamiento policial. Durante la gestión de Cruz Cruz, Rodríguez García encabezó actividades relacionadas con la fiscalización de los agentes, el cumplimiento de las normas institucionales y la capacitación en derechos humanos, violencia intrafamiliar y uso proporcional de la fuerza.

Experiencia en tránsito, prevención y mandos regionales

Rodríguez García ha ocupado distintos puestos operativos y administrativos durante su carrera en la Policía Nacional.

Fue director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) hasta septiembre de 2020. Posteriormente ocupó, entre otras posiciones, la Dirección Regional Cibao Central, con asiento en Santiago, y la Dirección Central del Distrito.

También se desempeñó como director central de Prevención, cargo desde el cual formó parte del alto mando policial durante la gestión de Ramón Antonio Guzmán Peralta.

Su ascenso ocurre mientras el Gobierno mantiene en ejecución la reforma de la Policía Nacional, que incluye la expansión del nuevo modelo de patrullaje, cambios en la formación de los agentes, un mayor uso de tecnología y cámaras corporales, así como nuevas herramientas de supervisión.

Cruz Cruz había asumido con la tarea de continuar ese proceso y participó durante sus seis meses de gestión en los trabajos para elaborar nuevos reglamentos vinculados a la reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

El cambio en la jefatura policial se produce dentro de una nueva ronda de movimientos dispuestos por el presidente Abinader. Entre el domingo y este lunes, el Poder Ejecutivo ha realizado modificaciones en distintas áreas del Gobierno y en los mandos militares.