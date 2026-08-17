Juan Manuel Méndez García cerró este domingo una etapa de 21 años al frente del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) con un mensaje de agradecimiento y melancolía, en el que reconoció el impacto personal de dirigir durante más de dos décadas la respuesta del Estado ante huracanes, inundaciones, accidentes y otras emergencias.

"Es un tema de sentimientos encontrados, no es fácil salir de una institución como el Centro de Operaciones de Emergencia y uno sentirse acongojado, melancólico y agradecido de Dios", expresó Méndez en un video difundido después de conocerse su sustitución.

El presidente Luis Abinader dispuso, mediante el Decreto 551-26, que Méndez deje el COE para asumir como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en sustitución de Milton Morrison, quien presentó su renuncia. Erdwin Robert Olivares Luciano fue designado al frente del COE.

La salida de Méndez pone fin a una gestión que comenzó formalmente el 26 de julio de 2005, según los registros del propio COE. Durante ese período se convirtió en una de las figuras públicas más identificadas con la gestión de emergencias en la República Dominicana.

"Ya podré ver la lluvia caer"

Uno de los pasajes más personales de su despedida estuvo relacionado con la lluvia, un fenómeno que durante años significó para Méndez activar protocolos, emitir alertas y coordinar organismos de socorro.

"Pero ya podré ver la lluvia caer y espero por Dios que esa lluvia que yo pueda ver por la ventana no cause ningún daño, pero que yo pueda disfrutarlo también como lo disfrutan los demás, pidiendo siempre a Dios que no cause daño", manifestó.

Méndez agradeció al personal que trabajó junto a él durante estos años y resaltó el sacrificio de quienes integran el organismo.

"Hoy se pone fin a una gestión de 21 años al frente de este organismo del cual me siento sumamente orgulloso del personal que me acompañó durante estos 21 años, hombres y mujeres dedicados, sacrificados", afirmó.

Durante su gestión, Méndez coordinó la respuesta oficial ante numerosos fenómenos atmosféricos y otras crisis. La Presidencia cita entre ellas las tormentas Gustav, Hanna, Ike, Olga y Noel, además del apoyo dominicano después del terremoto de Haití de 2010 y las acciones relacionadas con el cólera y la pandemia de COVID-19.

Elogia a su sustituto

Méndez dedicó parte de su mensaje a Erdwin Robert Olivares Luciano, quien asumirá la dirección del COE.

Lo definió como "un técnico de los más capacitados de la región" y resaltó que aprendió de él durante los años en que ambos trabajaron en el organismo.

Olivares no llega desde fuera de la estructura del COE. Se desempeñaba como subdirector de Operaciones desde febrero de 2010 y acumula más de 30 años de experiencia en gestión del riesgo de desastres, coordinación de emergencias y asistencia humanitaria.

También ha trabajado en misiones internacionales y participó en la coordinación de las operaciones tras el colapso de la discoteca Jet Set.

Méndez también celebró la designación de Carlos Manuel Paulino Cárdenas como director ejecutivo de la Defensa Civil.

Paulino trabajó durante 21 años como encargado de planificación de la gestión de Méndez en el COE, según explicó el propio exdirector.

El Decreto 551-26 lo designó en sustitución de Juan Cesario Salas Rosario, quien renunció y posteriormente fue nombrado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en asuntos de Defensa Civil.

El reto del tránsito

Méndez reconoció que ahora enfrentará una realidad distinta. Su nuevo destino es el Intrant, institución responsable de la regulación, planificación y gestión del tránsito y el transporte terrestre.

Advirtió que los problemas del tránsito dominicano no tienen una solución inmediata ni pueden ser resueltos por una sola persona.

"Tengo un nuevo reto que es entrar al Intrant, el tema del tránsito, gestionarlo, porque la solución del mismo no creo que esté en la mano de nadie sino de todos", declaró.

Añadió que primero pretende conocer la institución antes de anunciar las medidas que aplicará.

"Es un gran reto, ya más adelante hablaré sobre ese tema cuando conozca la institución, cuando la reciba e implementemos algunas medidas para mejorarlo. La solución del mismo es a largo plazo, pero sí podemos gestionarlo", sostuvo.

"Si mi imagen tiene que deteriorarse"

Méndez también respondió de manera anticipada a quienes consideran que dirigir una institución vinculada a uno de los problemas cotidianos más sensibles del país podría afectar la imagen pública que construyó durante sus años en el COE.

"Yo entiendo que algunas personas se preocupan por el hecho de que se puede deteriorar mi imagen al momento de que uno esté en instituciones como esta, pero si mi imagen tiene que deteriorarse para que el país pueda avanzar, pues que se deteriore", afirmó.

Agregó que el servicio público no debe medirse por la popularidad del funcionario.

"Cuando tú vas a trabajar a una entidad gubernamental no es un concurso de belleza ni tampoco es un concurso de quien quede mejor. No ha sido nunca mi intención esa, aunque agradezco la valoración que tiene la población sobre otra persona, pero hay que trabajar en pos y en beneficio del país", señaló.

Una salida que había anticipado

Aunque el cambio se hizo efectivo este domingo 16 de agosto, Méndez llevaba tiempo hablando públicamente sobre la posibilidad de cerrar su ciclo en el COE.

En abril pasado, durante el operativo de Semana Santa "Conciencia por la Vida 2026", expresó que esperaba que aquel fuera su último gran operativo al frente del organismo y planteó la necesidad de dar paso a nuevas generaciones.