Líderes internacionales felicitan a Ito Bisonó por su designación como canciller de la República

La designación de Víctor -Ito- Bisonó como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) generó una ola de felicitaciones por su nueva etapa al frente de la diplomacia de República Dominicana. Bisonó fue designado el domingo 16 de agosto mediante el Decreto 554-26.

El ministro reposteó en su cuenta de X una publicación del presidente Luis Abinader en el que cita su nuevo cargo y de inmediato acumuló decenas de comentarios, incluyendo de destacados líderes internacionales, como el secretario general de la OEA y expresidentes latinoamericanos.

Agradezco al presidente @LuisAbinader por la confianza depositada en mí para asumir esta nueva misión al frente del @MIREXRD. La recibo con honor, responsabilidad y el compromiso de siempre: servir a la República Dominicana. https://t.co/kGrZ4dyhhR — Ito Bisonó (@itobisono) August 16, 2026

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, le deseó éxitos y manifestó su expectativa de continuar la estrecha cooperación con República Dominicana para promover la democracia, los derechos humanos, la seguridad multidimensional y el desarrollo integral.

El nombramiento de mi querido amigo @itobisono como Canciller de República Dominicana es una buena noticia para la región y especialmente para los defensores de los valores de la democracia liberal.



Los mejores deseos para este nuevo camino a Ito y todo su equipo.@Jatzel09... https://t.co/uhSsZtCkUE — Nicolás Albertoni (@N_Albertoni) August 17, 2026

El expresidente de Bolivia, Jorge "Tuto" Quiroga, destacó que Bisonó es, desde hace décadas, uno de los grandes defensores de la libertad y la democracia en la región. También resaltó su trayectoria profesional y afirmó que será un magnífico ministro.

Felicidades querido @itobisono, nuevo Canciller de #RepublicaDominicana. Excelente designación del Presidente @luisabinader. Ito es uno de los grandes defensores de la libertad y democracia, hace décadas, en nuestra región; un gran profesional y será un magnífico Ministro de... https://t.co/x6fa2t6gb3 — Tuto Quiroga (@tutoquiroga) August 17, 2026

De igual manera, el expresidente de Colombia, Iván Duque, extendió sus felicitaciones y señaló que la experiencia y el compromiso de Bisonó con la libertad y la democracia serán grandes aportes en esta nueva responsabilidad encomendada por el presidente Abinader.

Mis felicitaciones a mi amigo @itobisono por su designación como nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana. Su experiencia y compromiso con la libertad y la democracia serán grandes aportes en esta nueva responsabilidad encomendada por el Presidente... — Iván Duque (@IvanDuque) August 16, 2026

De su lado, el también expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, felicitó a Bisonó y le auguró muchos éxitos en esta nueva labor.

Felicitaciones a mi buen amigo @itobisono por su nombramiento como Ministro de Relaciones Exteriores de la República Domicana. Muchas suerte y muchos éxitos en esta nueva labor. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) August 16, 2026

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado felicitó a Bisonó, a quien calificó como su querido amigo, y le deseó muchos éxitos.

Felicito a mi querido amigo @itobisono por su designación como canciller de la República Dominicana.



Le deseo muchísimo éxito en esta nueva responsabilidad en momentos cruciales para la región, y le reitero que cuenta con los venezolanos, así como nosotros sabemos que siempre... https://t.co/J8pd2nGTmG — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 16, 2026

"Auguro éxitos en esta nueva etapa de responsabilidad en momentos cruciales para la región y le reitero que cuenta con los venezolanos, así como nosotros sabemos siempre", expresó Machado.

Al hilo se sumó el exvicecanciller de Uruguay, Nicolás Albertoni, quien consideró que el nombramiento de Bisonó constituye una buena noticia para la región y, especialmente, para los defensores de los valores de la democracia liberal.

En ese mismo orden, el diplomático y político guatemalteco Edmond Mulet sostuvo que esta nueva etapa de Bisonó como canciller representa una gran responsabilidad para un profesional de primer nivel, cuya carrera calificó de ejemplar.

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El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat también extendió sus felicitaciones a Bisonó, "un dedicado servidor público y líder de pensamiento en diplomacia y desarrollo económico".

Congratulations to @itobisono — a dedicated public servant and thought leader on diplomacy and economic development — for his appointment to serve as the Dominican Republic´s next Minister of Foreign Affairs.



We are appreciative of Minister Roberto Alvarez for his service and... pic.twitter.com/IBeOkVX7bV — Adriano Espaillat (@RepEspaillat) August 17, 2026

Ito Bisonó sustituye a Roberto Álvarez, quien renunció y fue nombrado embajador emérito.

Trayectoria de Ito Bisonó

Formado en las filas del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor -Ito- Bisonó Haza acumula más de tres décadas como político y servidor público.

Como diputado, en representación de esa organización, estuvo desde 2002 hasta 2020, año en que pasó al Partido Revolucionario Moderno (PRM), actualmente en el poder. En 2020 fue designado por el presidente Luis Abinader ministro de Industria y Comercio.

En 2007 fundó el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), un "think tank" enfocado en proponer reformas para el área de la economía, defensa y política.

A nivel internacional, presidió la Red de Parlamentarios de Acción Global (PGA), que reúne a legisladores de todo el mundo comprometidos con los valores de la democracia, libertad y estado de derecho.

Su función como diputado y como presidente del CAPP, le ha permitido construir vínculos internacionales con líderes de la región, entre ellos, el presidente de Bolivia, Tuto Quiroga y el actual mandatario de Chile, José Antonio Kast.

Es graduado en administración de empresas y ciencias políticas y autor de cinco libros, entre ellos, "Las Bases de la Nación", "Visión de Nación", "Reflexiones para una Transformación en la República Dominicana" y "Mis Escritos" publicado en el 2020.

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