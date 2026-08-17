Abinader juramenta a los nuevos altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

La ceremonia se realizó en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader juramentó la tarde de este lunes a los nuevos altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, designados el domingo mediante los decretos 557-26 y 558-26, en el marco de la conmemoración del 163 aniversario de la Restauración Dominicana.

La ceremonia se realizó en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde el mandatario tomó el juramento a los oficiales que asumirán las nuevas responsabilidades dentro de las instituciones militares y policial.

Nuevos mandos de las Fuerzas Armadas

Entre los juramentados estuvo el general Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, ascendido al rango de mayor general y designado comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-51222-pm-c608c10a.jpeg Momento de la ceremonia. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

También asumió como inspector general de las Fuerzas Armadas el mayor general Jorge Iván Camino Pérez, quien sustituye en esa posición al mayor general Delio Buenaventura Conor Rosario.

Conor Rosario, a su vez, fue designado viceministro de Defensa para Asuntos Militares, en sustitución del mayor general Miguel Ángel Rubio Páez, quien fue colocado en posición de retiro.

De igual manera, fue juramentado el mayor general Jimmy Arias Grullón como comandante general del Ejército de la República Dominicana.

Cambios en el Cuerpo de Seguridad Presidencial El general de brigada Guillermo Caro Cruz fue ascendido al rango de mayor general del Ejército de la República y designado jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).Mientras que el general de brigada Rafael Raimundo Ramírez Tejeda fue designado comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército de la República Dominicana.

Nuevo director de la Policía Nacional

En el acto también fue juramentado el general Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional.

Rodríguez García fue ascendido al rango de mayor general de la Policía Nacional mediante el decreto 558-26.

Durante la ceremonia, los oficiales juraron ante Dios y el pueblo dominicano cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender la independencia nacional, respetar las normas y desempeñar fielmente las funciones correspondientes a sus cargos.