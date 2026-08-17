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Luis Abinader
Luis Abinader

Abinader centra su agenda del fin de semana en la educación y la seguridad

Inauguró un batallón de Transportación del Ejército y obras deportivas

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    Abinader centra su agenda del fin de semana en la educación y la seguridad
    Abinader inaugura segundo techado en Villa Francisca. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

    El presidente Luis Abinader desarrolló durante el fin de semana una agenda enfocada en ampliar oportunidades para los jóvenes, mejorar espacios educativos y deportivos y fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

    En Capotillo, inauguró el techado del Centro Educacional Santo Cura de Ars (Cescar), infraestructura que beneficiará a más de 1,500 estudiantes. Posteriormente, entregó remozado el Club Deportivo y Cultural Villa Francisca, convertido en un complejo con áreas para boxeo, judo, taekwondo, fisioterapia, gimnasio y consultorios médico y odontológico.

    • En el sector también se instalaron 346 luminarias en 55 calles y se construyeron 900 metros cuadrados de aceras.

    Graduación

    El mandatario encabezó además la graduación de participantes del programa Oportunidad 14-24, que supera los 35,000 egresados y proyecta alcanzar más de 40,000 al cierre de 2026. La iniciativa ofrece capacitación técnica, acceso al empleo, emprendimiento y oportunidades para retomar los estudios.

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    Infografía
    Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, en un encuentro con jóvenes en Pedro Brand. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

    En Pedro Brand, durante un encuentro con 350 estudiantes, Abinader anunció que entre el 60 % y 70 % de los politécnicos estarán equipados para noviembre. Los participantes recibirán laptops y becas del ITLA.

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    Infografía
    Vehículos en el nuevo Batallón de Transportación. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

    También inauguró el nuevo Batallón de Transportación del Ejército, construido con una inversión de RD$142.2 millones. El complejo dispone de cinco hangares y tres edificaciones para mejorar la capacidad de respuesta operativa. 

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