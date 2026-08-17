Abinader centra su agenda del fin de semana en la educación y la seguridad
Inauguró un batallón de Transportación del Ejército y obras deportivas
El presidente Luis Abinader desarrolló durante el fin de semana una agenda enfocada en ampliar oportunidades para los jóvenes, mejorar espacios educativos y deportivos y fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
En Capotillo, inauguró el techado del Centro Educacional Santo Cura de Ars (Cescar), infraestructura que beneficiará a más de 1,500 estudiantes. Posteriormente, entregó remozado el Club Deportivo y Cultural Villa Francisca, convertido en un complejo con áreas para boxeo, judo, taekwondo, fisioterapia, gimnasio y consultorios médico y odontológico.
- En el sector también se instalaron 346 luminarias en 55 calles y se construyeron 900 metros cuadrados de aceras.
Graduación
El mandatario encabezó además la graduación de participantes del programa Oportunidad 14-24, que supera los 35,000 egresados y proyecta alcanzar más de 40,000 al cierre de 2026. La iniciativa ofrece capacitación técnica, acceso al empleo, emprendimiento y oportunidades para retomar los estudios.
En Pedro Brand, durante un encuentro con 350 estudiantes, Abinader anunció que entre el 60 % y 70 % de los politécnicos estarán equipados para noviembre. Los participantes recibirán laptops y becas del ITLA.
También inauguró el nuevo Batallón de Transportación del Ejército, construido con una inversión de RD$142.2 millones. El complejo dispone de cinco hangares y tres edificaciones para mejorar la capacidad de respuesta operativa.