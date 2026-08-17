Raquel Peña juramenta al nuevo canciller y al ministro de Vivienda

Este 17 de agosto, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, juramentó a Víctor "Ito" Bisonó y a Jean Luis Rodríguez en el Palacio Nacional. ( SUMINISTRADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, juramentó este lunes a Víctor -Ito- Bisonó como ministro de Relaciones Exteriores y a Jean Luis Rodríguez como ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), ambos designados por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 554-26.

Durante los actos protocolares, Peña destacó la trayectoria de los nuevos funcionarios y les deseó éxitos en las responsabilidades que asumen al frente de instituciones claves para la política exterior, y el desarrollo habitacional y de infraestructura del país.

El nuevo canciller

Al juramentar a Bisonó, la vicemandataria valoró su trayectoria en el servicio público y la responsabilidad que asume al frente de la política exterior dominicana. Asimismo, reconoció la labor desarrollada por Roberto Álvarez durante los seis años que estuvo al frente de la Cancillería dominicana.

Tras asumir sus nuevas funciones, Bisonó manifestó su compromiso de trabajar en defensa de los intereses de la República Dominicana y dar continuidad a las prioridades definidas por el Gobierno del presidente Luis Abinader en materia de política exterior.

El nuevo canciller cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el servicio público, con responsabilidades tanto en el Poder Ejecutivo como en el ámbito legislativo.

Desde agosto de 2020 se desempeñó como ministro de Industria, Comercio y Mipymes y, posteriormente, en enero de este año, asumió como ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, cargo que ocupaba al momento de ser designado al frente al Mirex.

Bisonó sucede a Roberto Álvarez, quien se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores desde agosto de 2020 y durante su gestión encabezó la política exterior dominicana y la representación de los intereses del país ante la comunidad internacional.

El nuevo titular del Mivhed

Jean Luis Rodríguez también asumió como nuevo ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Durante la ceremonia de juramentación, Peña deseó éxitos a Rodríguez en esta nueva responsabilidad al frente de una institución que desempeña un papel fundamental en la política habitacional y el desarrollo de la infraestructura pública del país.

Al asumir el cargo, Rodríguez agradeció al presidente Luis Abinader la confianza depositada en él y aseguró que llega al Mivhed con la determinación de dar continuidad a los avances alcanzados y aportar la experiencia acumulada durante su gestión pública.

"Venimos de una experiencia previa donde pudimos dar buenos resultados al país y ese es el compromiso", expresó Rodríguez, quien afirmó que trabajará "mañana, tarde y noche" para fortalecer la labor del ministerio e impulsar nuevas iniciativas.

Rodríguez llega al Mivhed luego de desempeñarse, entre 2020 y 2026, como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), período durante el cual estuvo vinculado a la gestión y al desarrollo de la infraestructura portuaria nacional.

El nuevo ministro cuenta con formación en Administración de Empresas, Ciencias Políticas y Economía, además de estudios de maestría en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales.

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