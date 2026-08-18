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Nuevo canciller recibe a la embajadora de EE. UU. y reafirman disposición de un diálogo permanente

Durante la reunión, se discutieron oportunidades para ampliar la cooperación entre ambos países, informó la Cancillería

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    Nuevo canciller recibe a la embajadora de EE. UU. y reafirman disposición de un diálogo permanente
    La embajadora de los Estados Unidos de América en el país, Leah Francis Campos y el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.)

    El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, recibió este martes a la embajadora de los Estados Unidos de América en el país, Leah Francis Campos, en un encuentro orientado a reafirmar la disposición de mantener un diálogo permanente y continuar impulsando una agenda bilateral entre ambas naciones, informó la Cancillería

    Bisonó y la diplomática de Estados Unidos se reunieron en la sede de la Cancillería, donde también conversaron sobre las oportunidades para seguir ampliando las relaciones binacionales.

    "República Dominicana y Estados Unidos mantienen una relación sólida, construida sobre el respeto mutuo, la amistad y una cooperación que ha generado importantes beneficios para nuestros pueblos", expresó el ministro.

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    Ito Bisonó destacó que República Dominicana y Estados Unidos comparten valores fundamentales como la democracia, la libertad, la defensa de la soberanía y la voluntad de continuar trabajando juntos en favor de la prosperidad y la estabilidad de ambas naciones.

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    El canciller Víctor Bisonó sostuvo un encuentro con la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos. (CEDIDA POR EL MIREX)
    • El encuentro permitió, además, abordar áreas de interés bilateral y las posibilidades de continuar profundizando la cooperación y el intercambio en ámbitos prioritarios para ambos países, según la nota.

    La Cancillería precisó que Estados Unidos constituye uno de los principales socios del país, con una relación que abarca importantes vínculos comerciales, de inversión y cooperación, además de una amplia conexión entre ambas sociedades.

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