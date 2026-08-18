El "Amazon" del Gobierno: instituciones realizarán compras menores a través de una tienda virtual

Este martes, el Gobierno puso en vigencia una plataforma digital para que las instituciones realicen compras menores como si se tratara de una tienda virtual, en la que los oferentes, en lugar de esperar los concursos, tendrán su oferta en línea de forma permanente.

Se trata de Eficompras, la nueva plataforma integrada al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la adquisición de bienes de uso común por un monto inferior a los 268,111.38 de pesos (el umbral establecido hasta la fecha).

La nueva página web sustituye el modelo tradicional de publicación por parte de las instituciones por uno en el que los proveedores cargan su inventario en un catálogo en línea abierto y las entidades públicas adquieren los bienes como en otros métodos de compra en línea: los colocan en un carrito y posteriormente inician las labores contractuales.

Esto no implica que el proceso ordinario dejará de ser utilizado, ya que la nueva plataforma se irá implementando de forma escalonada, por sectores. Las instituciones del Estado adheridas al Sistema Integrado de Gestión Financiera (Sigef) podrán comenzar a utilizar esta herramienta, que promete transformar el modelo tradicional de compras directas.

El acto de inauguración se celebró en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader. El mandatario resaltó que la tienda de Eficompras es un mecanismo para apoyar a las mipymes, aplicando principios de favorabilidad de la producción nacional, del desarrollo local y de la inclusión.

"Uno de los objetivos estratégicos explícitos de la plataforma es la regionalización y diversificación de proveedores para hacer frente a la concentración geográfica de las adjudicaciones que tradicionalmente registraban el Gran Santo Domingo y Santiago y promover la capacidad de dirigir y adquirir bienes a productores de la misma región geográfica que realiza el proceso de compra", dijo el mandatario.

Abinader destacó que Eficompras haya sido desarrollado 100 % por Innova Compras, el primer laboratorio de innovación del sector público dominicano, con un equipo propio de matemáticos, economistas, abogados y desarrolladores de la DGCP, sin dependencia de proveedores externos.

89 % de las transacciones del Estado

Durante su intervención, el director general de la DGCP, Carlos Pimentel, destacó que Eficompras no solo busca rapidez, sino también garantizar la integridad y la transparencia en un segmento que concentra el 89 % de las transacciones del Estado.

"Para atacar de raíz el favoritismo y el direccionamiento en las contrataciones, la plataforma implementa un mecanismo de anonimización. Los proveedores se presentan en el sistema de manera completamente anónima y numerada de forma aleatoria (como Proveedor 1, Proveedor 2). La unidad compradora no sabe a quién le está comprando hasta el final del proceso, eliminando el margen de preferencia del comprador y fomentando una competencia real", enfatizó Pimentel.

El director de la DGCP explicó que Eficompras fue diseñada para dar prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), especialmente a las lideradas por mujeres, convirtiendo el poder de compra estatal en un motor de inclusión y desarrollo económico local.

Obligaciones y transparencia en el uso

Mediante la Resolución PNP-07-2026, el uso de Eficompras es de carácter obligatorio para todos los órganos y entes del Estado sujetos a la Ley 47-25. Las instituciones contarán con un periodo de adaptación y capacitación de 90 días hábiles, apoyado por programas formativos sincrónicos y asincrónicos a través del Campus Virtual de la DGCP.

Para facilitar el acceso, los proveedores inscritos en el RPE pueden ingresar a la plataforma utilizando sus mismas credenciales.

Con la implementación de Eficompras, el Gobierno dominicano dijo que "reafirma su compromiso con un Estado más ágil, transparente y verdaderamente incluyente", sentando las bases para la futura puesta en marcha de los convenios marco estipulados en la normativa legal.

Leer más Instituciones podrán contratar obras de hasta RD$53.6 millones bajo un régimen más flexible