Ernesto Rafael Rodríguez García asume como nuevo director de la Policía Nacional

Ernesto Rafael Rodríguez García asume como nuevo director de Policía Nacional tras el traspaso de mando ( PIETAJE DEL VIDEO DE TOMA DE POSESIÓN. )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó este martes el acto de traspaso de mando mediante el cual el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García quedó formalmente posesionado como director general de la Policía Nacional, un día después de haber sido juramentado por el presidente Luis Abinader.

Durante la ceremonia, Raful manifestó el respaldo del Gobierno a la nueva gestión y agradeció al mayor general retirado Andrés Modesto Cruz Cruz por el servicio prestado al frente de la institución.

Rodríguez García fue designado mediante el Decreto 558-26, que además dispuso su ascenso de general a mayor general. La Ley Orgánica de la Policía Nacional establece que quien ocupe la Dirección General debe ser un oficial activo con ese rango.

De inspector general a director

El cambio puso fin a una gestión relativamente breve de Cruz Cruz, quien había sido nombrado director de la Policía el 17 de febrero de 2026, mediante el decreto 111-26. Con la nueva disposición, el Poder Ejecutivo también ordenó colocarlo en honrosa situación de retiro.

Rodríguez García llega a la jefatura policial desde la propia estructura de mando de la institución. Antes de su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional, posición para la que había sido nombrado este mismo año mediante el decreto 133-26.

Su llegada se produce en momentos en que la Policía continúa inmersa en el proceso de reforma y transformación impulsado por el Gobierno, mientras mantiene sobre sus hombros los retos cotidianos de la seguridad ciudadana, el combate a la delincuencia y el fortalecimiento de los mecanismos internos de supervisión y disciplina.

El nombramiento forma parte de la más reciente reorganización del tren gubernamental y de los altos mandos militares y policiales dispuesta por Abinader durante el fin de semana.