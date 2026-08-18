Xiomara Guante asume dirección del Inaipi y promete mejorar atención infantil

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, le toma el juramento a la nueva titular del Inaipi, Xiomara Guante. Le acompañó la directora saliente Josefa Castillo. ( FOTO CEDIDA POR EL MINERD )

La expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Xiomara Guante, asumió este martes la dirección del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), con el compromiso de fortalecer la atención que reciben los niños y niñas y dar continuidad a la expansión de los servicios de primera infancia.

Guante fue juramentada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, luego de que el presidente Luis Abinader la designara en el cargo mediante el Decreto 553-26, emitido el domingo 16 de agosto. Sustituye a Josefa Castillo, que fue nombrada como cónsul en Miami, Estados Unidos.

Durante el acto, De Camps señaló que la nueva gestión deberá continuar la ruta trazada por la institución, con énfasis en ampliar la cobertura, especializar las atenciones y acercar los servicios a las comunidades donde existe una mayor demanda.

"Estamos seguros de que con las voluntades que aquí se muestran vamos a materializar los objetivos trazados por el Gobierno de nuestro presidente en cuanto a los espacios de cobertura de educación inicial", expresó el ministro, conforme a una nota de prensa.

Al asumir sus nuevas funciones, Guante agradeció al

por la confianza y aseguró que trabajará para garantizar el

de los niños y niñas atendidos por el Inaipi.

"Estamos en la disposición de hacer el mejor de los trabajos en beneficio de nuestros niños y de nuestras niñas, y de la educación de este país" Xiomara Guante Nueva directora del Inaipi “

La nueva directora también sostuvo que continuará impulsando la visión del Gobierno de colocar a la niñez como una prioridad y garantizar que los menores reciban una atención adecuada y una formación integral.

Trayectoria de Xiomara Guante

Xiomara Guante cuenta con 41 años de ejercicio docente en el sistema educativo dominicano.

Es egresada de Letras Puras y posee formación especializada en educación básica y mejoramiento de la calidad educativa.

Además, cuenta con un postgrado en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y una Maestría en Investigación en Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades por la Universidad Miguel de Cervantes, de España.

Con su llegada, la nueva administración del Inaipi tendrá entre sus principales desafíos ampliar la cobertura de los servicios de atención a la primera infancia y fortalecer la calidad y especialización de las atenciones que reciben los menores en los centros de la institución.