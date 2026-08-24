Abinader retoma su "toque de queda" de los lunes

El presidente Luis Abinader habla en la primera entrega de LA Agenda Semanal el lunes 24 de agosto de 2026 desde el Salón Verde del Palacio Nacional. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

La política comunicacional del presidente Luis Abinader cambió en 2026 tras el cierre de LA Semanal con la Prensa. Aunque ha participado en ruedas de prensa y ofrecido declaraciones puntuales, los espacios de interacción directa con los medios han sido cada vez menos frecuentes, reduciendo su exposición a preguntas de periodistas.

Con el estreno de ayer de LA Agenda Semanal, retoma esa presencia de los lunes instaurada con el toque de queda que planteó LA Semanal con la Prensa, durante casi dos años y medio.

Antes de la implementación de este formato, era habitual que el mandatario se expresara sobre temas de interés nacional en medio de las actividades de su agitada agenda.

Esa dinámica se mantuvo incluso después de la desaparición del espacio: Abinader continuó encabezando inauguraciones, reuniones, presentaciones y otras actividades oficiales, pero con menos oportunidades para preguntas abiertas de los medios.

Menos oportunidades para preguntas

Tras la desaparición de su anterior encuentro de los lunes, Abinader redujo considerablemente su exposición a espacios de preguntas con periodistas durante sus actividades públicas.

Aunque ha ofrecido declaraciones y encabezado conferencias de prensa a lo largo de 2026, en la mayoría de sus apariciones la comunicación ha estado centrada en discursos, presentaciones institucionales o declaraciones sobre temas específicos, sin que necesariamente se habiliten turnos de preguntas.

A ocho meses del cierre de LA Semanal, son puntuales las ocasiones documentadas en las que el mandatario ha participado en ruedas de prensa o escenarios en los que ha respondido directamente a inquietudes de periodistas.

Una de ellas ocurrió el 24 de enero, durante la visita a República Dominicana del entonces presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Después de una reunión bilateral en Santiago, ambos ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que abordaron las relaciones comerciales, el turismo, la seguridad ciudadana y el control fronterizo.

Ese encuentro permitió que Abinader respondiera también sobre asuntos de la agenda nacional. En ese contexto se refirió, por ejemplo, a la controversia sobre una posible explotación minera en la cordillera Septentrional y explicó que se había enterado del caso a través de la prensa.

Otro episodio ocurrió el 12 de febrero, durante la presentación de los resultados de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático. Ante cuestionamientos sobre la seguridad de la línea 2-C del Metro de Santo Domingo, el mandatario aseguró que en la obra se habían aplicado "todas las recomendaciones de seguridad".

La intervención se produjo en medio de preocupaciones públicas sobre la integridad de la infraestructura. Abinader aprovechó la respuesta para convocar a los periodistas a la inauguración prevista para el 24 de febrero, cuando posteriormente fue puesta en funcionamiento la extensión del Metro hacia Los Alcarrizos.

Asimismo, se podrían seguir enumerando limitados espacios donde el mandatario respondía preguntas abiertas, como la rueda de prensa que encabezó en el COE a raíz de las intensas lluvias registradas el 8 de abril y las ruedas de prensa que se dieron en mayo con distintos sectores para consensuar medidas por la crisis internacional en Medio Oriente.

Nuevo formato

Según informó la Presidencia, el nuevo formato de LA Agenda Semanal consiste en una reunión ejecutiva encabezada por Abinader junto con ministros, directores y otros funcionarios responsables del tema seleccionado para cada semana. Será transmitida en vivo por streaming todos los lunes a las 5:00 de la tarde.

El propósito anunciado es permitir que la población observe cómo el presidente supervisa la ejecución de políticas públicas, revisa resultados, identifica obstáculos, toma decisiones y coordina soluciones con sus funcionarios.

A diferencia de LA Semanal con la Prensa, la descripción oficial del nuevo espacio no contempla preguntas necesariamente de periodistas. Sin embargo, según lo destacado ayer por el mismo mandatario, sí habrá cuestionamientos y se invitará en cada emisión a distintos actores de la sociedad civil, expertos y profesionales de la comunicación social.

En la primera entrega, Abinader respondió las inquietudes de varios ciudadanos con respecto al tema educativo.

En ese espacio, anunció que el Gobierno retomará ruedas de prensa periódicas con los periodistas de los distintos medios informativos para responder a las preguntas de interés público y afianzar su política de comunicación cercana.