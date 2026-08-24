Educación instalará centros de innovación con inteligencia artificial en todas las provincias

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps durante LA Agenda Semanal de este lunes en el Palacio Nacional. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El Ministerio de Educación proyecta instalar centros de diseño e innovación con equipamiento especializado en tecnología e inteligencia artificial en todas las provincias del país, como parte de la transformación del sistema educativo y en alianza con la Purdue University de los Estados Unidos.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, explicó que los primeros centros comenzarán a instalarse durante este año escolar y que la meta es que para finales de 2027 cada provincia de República Dominicana cuente al menos con uno de estos espacios.

Durante su participación en La Agenda Semanal, De Camps indicó que la iniciativa contempla programas de formación y equipamiento especializado, con énfasis en inteligencia artificial, además de iniciativas orientadas a la alfabetización en esta tecnología.

El funcionario también señaló que estos son pasos iniciales dentro del proceso de transformación educativa que impulsa el Gobierno y que responden a las conclusiones de la consulta nacional realizada para discutir los cambios que requiere el sistema.

Según explicó, más del 71 % de los participantes en esa consulta coincidió en la necesidad de contar con un sistema educativo transformado , mejorado y con mayor pertinencia.

La formación bilingüe, otra prioridad

De Camps también señaló que la formación en inglés constituye una de las prioridades del sistema educativo, con la aspiración de avanzar hacia un modelo de educación bilingüe.

Sin embargo, sostuvo que para alcanzar ese objetivo se necesita contar con suficientes maestros con las competencias requeridas para impartir la enseñanza del idioma.

El ministro explicó que la legislación educativa vigente establece que, para ser nombrado maestro en el sistema público, se debe haber completado una licenciatura en Educación. Aunque consideró que este requisito ha sido positivo, señaló que puede dificultar la incorporación de profesionales con especializaciones específicas, como la enseñanza del inglés.

De Camps planteó que la propuesta de reforma de la Ley General de Educación busca superar esas limitaciones y facilitar la incorporación de las competencias que requiere el sistema educativo, entre ellas la formación bilingüe.