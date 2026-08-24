Abinader retoma su "toque de queda" de los lunes

El presidente Luis Abinader habla en la primera entrega de LA Agenda Semanal el lunes 24 de agosto de 2026 desde el Salón Verde del Palacio Nacional. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

La política comunicacional del presidente Luis Abinader cambió en 2026 tras el cierre de LA Semanal con la Prensa. Aunque ha participado en ruedas de prensa y ofrecido declaraciones puntuales, los espacios de interacción directa con los medios han sido cada vez menos frecuentes, reduciendo su exposición a preguntas de periodistas.

Con el estreno de ayer de LA Agenda Semanal, retoma esa presencia de los lunes instaurada con el toque de queda que planteó LA Semanal con la Prensa, durante casi dos años y medio.

Antes de la implementación de este formato, era habitual que el mandatario se expresara sobre temas de interés nacional en medio de las actividades de su agitada agenda.

Menos preguntas

Tras la desaparición de su anterior encuentro de los lunes, Abinader redujo su exposición a espacios de preguntas con periodistas durante sus actividades públicas.

Aunque ha ofrecido declaraciones y conferencias de prensa a lo largo de 2026, en la mayoría de sus apariciones la comunicación ha estado centrada en discursos, presentaciones institucionales o declaraciones sobre temas específicos, sin que necesariamente se habiliten turnos de preguntas.

LA Agenda Semanal consiste en una reunión encabezada por Abinader junto con funcionarios responsables del tema seleccionado para cada semana.

Durante la primera entrega de LA Agenda Semanal, el presidente anunció que incluirá ruedas de prensa semanales para responder preguntas de periodistas sobre temas de Estado y políticas públicas de interés nacional.