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cancillería moderna República Dominicana
cancillería moderna República Dominicana

VIDEO | Bisonó plantea una Cancillería más moderna y enfocada en los dominicanos en el exterior

Durante su encuentro con el Cuerpo Diplomático acreditado en el país presentó las prioridades de su gestión

    El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, planteó como prioridades de su gestión la modernización y profesionalización del servicio exterior, así como una política enfocada en proteger a los dominicanos en el extranjero, atraer inversión y promover las exportaciones.

    Al presentar sus principales líneas de trabajo ante representantes del Cuerpo Diplomático, organismos internacionales y el Cuerpo Consular acreditados en el país, Bisonó afirmó que busca una Cancillería "más moderna, cercana, ágil y orientada a resultados", capaz de responder a los cambios del escenario internacional.

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    El funcionario señaló que la política exterior dominicana continuará siguiendo los lineamientos del presidente Luis Abinader, con énfasis en la defensa de los intereses nacionales, los valores del país y la generación de oportunidades de desarrollo.

    "Seguiremos fortaleciendo la institucionalidad y profundizando la profesionalización del servicio exterior", afirmó Bisonó.

    También planteó el desafío de contar con una Cancillería capaz de responder a un escenario internacional cada vez más complejo y dinámico.

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    Parte de los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en República Dominicana.
    Parte de los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en República Dominicana. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MIREX)
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    Leah Francis Campos, embajadora de Estados Unidos en República Dominicana saluda al ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó.
    Leah Francis Campos, embajadora de Estados Unidos en República Dominicana saluda al ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MIREX)

      Ejes de la política exterior

      El ministro identificó como prioridades la protección y vinculación de los dominicanos en el exterior, la promoción de las exportaciones, la inversión y las oportunidades económicas, así como la defensa de la democracia, los derechos humanos y los principios de la convivencia internacional.

      Asimismo, otorgó importancia al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, con la intención de profundizar los vínculos existentes y explorar nuevas oportunidades de cooperación con los gobiernos representados en el país.

      Bisonó también reafirmó el compromiso dominicano con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de las controversias. En ese sentido, consideró necesario ampliar la cooperación internacional para enfrentar desafíos que trascienden las fronteras nacionales.

      Conversación con cuerpo diplomático y consular

      La Cancillería informó que durante la ceremonia protocolar, realizada en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller conversó con cada uno de los miembros del cuerpo diplomático y consular, "quienes le expresaron sus buenos deseos y auguraron éxitos en el ejercicio de sus funciones".

      En el acto estuvieron presentes los viceministros Rubén Arturo Silié, Francisco Caraballo, Hugo F. Rivera, Opinio Díaz y Celinés Toribio. Asimismo, la señora Vilma Arbaje de Contreras, Ramón Pérez Fermín, Carolina Cáceres y María Eugenia Castillo.

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