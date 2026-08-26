Abinader defiende entrada de Viettel a RD para reducir precios de telecomunicaciones

El presidente Luis Abinader habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional el miércoles 26 de agosto del 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

A propósito de la llegada al país de Viettel al mercado dominicano de las telecomunicaciones, el presidente Luis Abinader defendió este miércoles la apertura de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones en República Dominicana y aseguró que el Gobierno busca evitar la concentración del sector para favorecer a los consumidores con mejores servicios y precios.

Durante una rueda de prensa, Abinader afirmó que dos empresas concentran alrededor del 95 % del mercado de telecomunicaciones del país, situación que, a su juicio, limita la competencia.

"Lo único que el Gobierno está interesado es una competencia sana para que mejore la calidad y bajen los precios de las telecomunicaciones en la República Dominicana", sostuvo.

El mandatario señaló que las tarifas de telecomunicaciones en el país son aproximadamente 22 % más altas que el promedio de América Latina y consideró que una mayor competencia podría incentivar a las empresas a mejorar sus servicios y realizar mayores inversiones.

Abinader también se refirió a la propuesta de inversión de la empresa vietnamita Viettel en el sector y explicó que República Dominicana analizará cualquier inquietud que pueda surgir desde Estados Unidos. Indicó que Vietnam es un aliado estratégico de ese país y que la empresa deberá cumplir con las disposiciones estadounidenses en materia de seguridad de las comunicaciones.

El presidente aseguró además que el Gobierno mantiene su compromiso con Estados Unidos y que no ha recibido una comunicación formal del Departamento de Estado sobre el tema.

El fin de semana, las embajadas de Estados Unidos y China protagonizaron un intercambio público por la seguridad de las tecnologías chinas utilizadas en la región, con acusaciones de espionaje de un lado y denuncias de "intimidación tecnológica" y "coacción" del otro.

¿Quién es Viettel?

Viettel es un grupo de telecomunicaciones de Vietnam con presencia fuera de su mercado de origen.

La empresa informa que presta servicios a más de 120 millones de clientes entre Vietnam y 10 mercados internacionales.

Su presencia internacional incluye países de Asia, África y América, entre ellos Perú y Haití. En territorio haitiano opera mediante Natcom, compañía que comenzó a desarrollar después del terremoto de 2010 y que posteriormente amplió una extensa red de fibra óptica en ese país.

La entrada a República Dominicana ampliaría la presencia de Viettel en el Caribe.

Cambios en el Gobierno

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de nuevos cambios en el tren gubernamental, Abinader afirmó que siempre existe la posibilidad de realizar modificaciones dentro de una administración.

No obstante, indicó que los principales cambios ya fueron ejecutados y que cualquier movimiento adicional no implicaría necesariamente una nueva modificación general de la administración.

"Siempre hay posibilidad de cambios en una administración, pero los principales ya se hicieron" Luis Abinader Presidente de la República Dominicana “

Comunicación bilateral con Cuba

Sobre las críticas de sectores que consideran que República Dominicana se estaría distanciando de países de la región luego del retiro de nueve diplomáticos cubanos acreditados en el país, el mandatario afirmó que no existe un distanciamiento regional.

Abinader explicó que el tema relacionado con los diplomáticos cubanos está siendo manejado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que, precisamente para preservar las relaciones entre ambos países, se ha mantenido la discreción que requieren los asuntos diplomáticos.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores se ha comunicado de manera bilateral con la República de Cuba", indicó.

El presidente insistió en que se trata de un asunto específico con Cuba y descartó que exista una política de alejamiento del Gobierno dominicano respecto a los países de la región.

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Proyecta crecimiento económico de alrededor de 4.5 %

En materia económica, el presidente se mostró optimista sobre el comportamiento de la economía dominicana durante el resto del año.

Abinader destacó que el Banco Central reportó un crecimiento de 4.6 % en julio, mientras el acumulado se situó en 4.5 %. A partir de esos resultados, estimó que la economía podría cerrar el año alrededor de ese nivel.

"Estamos muy optimistas con la economía", afirmó el mandatario, quien sostuvo que República Dominicana se mantiene entre los países de mayor crecimiento de América Latina.

Nueva dinámica para atender a los medios

Al cierre de la rueda de prensa, Abinader anunció una nueva dinámica para facilitar el contacto entre el Gobierno y los medios de comunicación.

Explicó que todos los lunes se realizará LA Agenda Semanal, espacio en el que se concentrarán los principales temas y proyectos de la administración. Además, se realizará al menos una rueda de prensa durante la semana para presentar iniciativas específicas y permitir que los periodistas formulen preguntas sobre esos y otros asuntos.

El mandatario señaló que esta modalidad busca cumplir dos objetivos: mantener un contacto permanente con los comunicadores y evitar que la agenda semanal del Gobierno se disperse entre diferentes temas.

"Ustedes saben que nosotros siempre estamos disponibles", afirmó Abinader al concluir el encuentro con los periodistas.