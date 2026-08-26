Abinader destaca la reducción de "ninis" durante su gestión y atribuye avance al programa 14-24

Jóvenes del programa 14-24 durante un acto en el Palacio Nacional el miércoles 26 de agosto de 2026. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader destacó la tarde de este miércoles los resultados del programa Oportunidad 14-24, iniciativa dirigida a jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis), y afirmó que sus efectos ya comienzan a reflejarse en los principales indicadores sociales del país.

Durante una rueda de prensa dedicada a presentar los avances del programa, el mandatario resaltó que el programa 14-24 ha impactado a cerca de 60,000 jóvenes en 2026 y que casi 36,000 ya han egresado. La meta es superar los 40,000 graduados al finalizar este año.

El mandatario explicó que el programa nació durante la campaña electoral, a partir de una conversación con un pastor evangélico en Cienfuegos, en Santiago, quien le planteó la necesidad de atender a los jóvenes que habían quedado fuera de los sistemas tradicionales de educación y empleo.

"Esos muchachos que han tomado esa decisión de estudiar, de trabajar, son encaminados no solo hacia la formación, sino también hacia una plaza laboral o el emprendimiento", dijo el presidente.

El mandatario también vinculó el programa con la reducción de indicadores como la población joven que no estudia ni trabaja y el desempleo juvenil.

Señaló que, de acuerdo con estadísticas presentadas por organismos internacionales, la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan pasó de 18.03 % en 2019 a 16.59 % en 2026, mientras el desempleo juvenil descendió de 15.7 % en 2019 a 12.4 % en 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/e76f64af-b89f-4198-a985-a2d72331f67d-fb652745.jpg El presidente Luis Abinader habla en el acto sobre el programa 14-24 en el Palacio Nacional el miércoles 26 de agosto del 2026. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Abinader agregó que el programa fue desplegado inicialmente en territorios con mayores niveles de criminalidad y mencionó a Barahona, donde alrededor de 4,000 jóvenes han sido impactados.

Finalizó llamando a los egresados a convertirse en promotores del programa y a identificar a otros jóvenes que atraviesen situaciones de vulnerabilidad, depresión o dificultades para estudiar y trabajar, para orientarlos hacia las oficinas de 14-24.

Según informó el Gobierno, desde el 2020, el programa ha impactado en la vida de 200,000 jóvenes.

14-24 apuesta al acompañamiento

La coordinadora general del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, sostuvo que el éxito de 14-24 radica en que no se limita a ofrecer capacitación, sino que brinda acompañamiento integral a los jóvenes.

"Detrás de cada porcentaje, hay un joven que decidió volver a estudiar, una joven que aprendió un oficio, una familia que recuperó la confianza", afirmó.

Vásquez explicó que los jóvenes que no estudian ni trabajan enfrentan realidades distintas, entre ellas barreras económicas, familiares, territoriales y sociales. Por esa razón, dijo, la respuesta estatal debe combinar educación, capacitación, acompañamiento psicosocial, formación para el trabajo, pasantías, emprendimiento y acceso a servicios.

La funcionaria resaltó especialmente el trabajo territorial del programa, que permite dar seguimiento a los jóvenes para identificar las razones por las que abandonan o no asisten a sus procesos formativos.

Según Vásquez, la deserción en la última jornada ha sido "casi cero", debido al acompañamiento que reciben los participantes.

El director ejecutivo de Oportunidad 14-24, Alex Mordán, explicó que el programa está presente en todo el territorio nacional y que al cierre del primer semestre contaba con 35,810 egresados y alrededor de 7,500 jóvenes en formación, con la expectativa de superar los 40,000 egresados durante el año.

Mordán destacó además las alianzas con empresas para facilitar la inserción laboral de los jóvenes. Citó el caso del Grupo Ramos, con el que se ha logrado la contratación directa de cerca de 750 participantes del programa.

También señaló que 14-24 está trabajando con sectores como turismo, restaurantes y semiconductores para identificar las necesidades de mano de obra y adaptar las rutas formativas a los perfiles que demanda el mercado laboral.

Dos historias que reflejan el impacto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-26-at-43917-pm-0b56de59.jpeg Yaneris Espinal Arias y Luis Eduardo Veloz Martínez. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Durante la actividad también fueron presentados los testimonios de dos egresados del programa.

Yaneris Espinal Arias, quien realizó las rutas formativas de cajero bancario e informática en el Centro Tecnológico Comunitario de San Gregorio de Nigua, San Cristóbal, contó que antes de ingresar a 14-24 había terminado el bachillerato, pero no tenía la posibilidad de estudiar ni trabajar.

Luego de atravesar una etapa de depresión por el fallecimiento de una tía a quien consideraba como una madre, recibió apoyo psicológico a través del programa. Posteriormente realizó su formación técnica, consiguió una pasantía y, por su desempeño, obtuvo un empleo.

En tanto, Luis Eduardo Veloz Martínez, egresado de la ruta de contabilidad en el Centro Tecnológico Comunitario de Los Alcarrizos, relató las dificultades económicas que enfrentó junto a su familia. Su madre limpiaba casas y vendía empanadas para mantener a sus cinco hijos.

Luego de completar su formación, recibió capital semilla por su desempeño como estudiante meritorio, incluyendo un freezer, una tostadora y una licuadora. Con esfuerzo y trabajo, reunió dinero para adquirir un carrito de comida rápida y puso en marcha su propio negocio en Los Alcarrizos.

Ambos testimonios fueron presentados como ejemplos del objetivo central de Oportunidad 14-24: convertir situaciones de vulnerabilidad en oportunidades de formación, empleo y emprendimiento para jóvenes dominicanos.