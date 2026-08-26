Abinader dice caso de diplomáticos se ha manejado con discreción para mantener relación con Cuba

El presidente Luis Abinader habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional el miércoles 26 de agosto del 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente Luis Abinader dijo este miércoles que el Gobierno dominicano ha optado por mantener la discreción en torno al retiro de nueve diplomáticos cubanos con el propósito de preservar las relaciones entre República Dominicana y Cuba.

El mandatario afirmó que se trata de un asunto específico con el Gobierno cubano y explicó que el caso está siendo manejado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) mediante los canales diplomáticos correspondientes.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores se ha comunicado de manera bilateral con la República de Cuba", indicó Abinader al ser preguntado por periodistas en el Palacio Nacional. Es la primera vez que el mandatario habla sobre el tema.

El presidente señaló que se trata de un asunto específico con Cuba y descartó que la decisión responda a una política de alejamiento del Gobierno dominicano respecto a los países de la región.

A raíz de la expulsión de los diplomáticos el pasado 13 de agosto, el Gobierno cubano rechazó "en los términos más enérgicos" la decisión y acusó a las autoridades dominicanas de actuar "bajo presión de Washington".

"No hay otra explicación para esta acción que no sea el sometimiento del gobierno de República Dominicana a las presiones del gobierno estadounidense, que, en su empeño de aislar a Cuba, se ha propuesto dañar nuestras relaciones diplomáticas con los países de la región", señaló el Gobierno de Cuba en un comunicado.

Incidentes durante los Juegos Centroamericanos

Aunque el Gobierno dominicano no ha vinculado oficialmente la salida de los diplomáticos con otros hechos, el retiro de los funcionarios se produjo después de una serie de incidentes ocurridos durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe que involucraron a ciudadanos cubanos y organismos de seguridad dominicanos.

Una investigación publicada por Diario Libre estableció que agentes de seguridad cubanos ingresaron a instalaciones deportivas para vigilar a miembros de su propia delegación ante el temor de nuevas deserciones.

Uno de los episodios ocurrió en una instalación techada del Parque del Este, donde militares dominicanos detectaron a ciudadanos cubanos que perseguían a deportistas que intentaban abandonar la delegación.

La investigación también estableció que algunos de esos agentes utilizaron uniformes correspondientes a delegaciones de otros países para desplazarse dentro de las instalaciones y acercarse a los atletas sin llamar la atención.

Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han informado públicamente que estos incidentes sean la razón de la medida adoptada contra los nueve funcionarios diplomáticos cubanos.