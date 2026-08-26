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títulos de propiedad Bahoruco
títulos de propiedad Bahoruco

Raquel Peña encabezará este jueves entrega de títulos e inauguración de obras en Bahoruco

La vicepresidenta entregará 140 títulos de propiedad en Bahoruco, mejorando la calidad de vida de sus habitantes

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    Raquel Peña encabezará este jueves entrega de títulos e inauguración de obras en Bahoruco
    La vicepresidenta Raquel Peña. (CEDIDA POR VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)

    La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, agotará este jueves 27 de agosto una agenda de actividades en la provincia Bahoruco, que incluye la entrega de 140 títulos de propiedad y la inauguración de varias obras destinadas a fortalecer los servicios públicos y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta demarcación.

    La jornada comenzará a las 9:30 de la mañana con la entrega de los títulos definitivos de propiedad, actividad que contará con la participación del director de la Unidad Técnica Ejecutora de los Proyectos Agroforestales (Utepda), Nidio Encarnación, así como de otros funcionarios.

    • La agenda incluye la inauguración del residencial Vista al Lago, proyecto habitacional que dispone de 128 apartamentos de "Viviendas Feliz" en el sector del mismo nombre.
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    La información fue ofrecida por la gobernadora de Bahoruco, María Esther Díaz Medina, quien destacó la importancia de las obras y programas que ejecuta el Gobierno en beneficio de la población.

    Impacto en la comunidad

    La representante del Poder Ejecutivo en Bahoruco afirmó que estas iniciativas representan nuevas oportunidades para las familias de la provincia y contribuyen a mejorar su bienestar y calidad de vida.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.