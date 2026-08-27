El Gobierno entregó 128 nuevos apartamentos en Neiba

Una de las beneficiadas con los nuevos apartamentos en Neiba. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA VICEPRESIDENCIA )

El Gobierno entregó este jueves 128 apartamentos en Neiba, correspondientes a la primera etapa del Residencial Vista del Lago I & II.

La entrega beneficia directamente a 70 familias, priorizadas por sus condiciones socioeconómicas.

El proyecto gestionado a través del Fondo Nacional de la Vivienda contempla la construcción de 240 apartamentos en total. La inversión total es de 352 millones de pesos, de los cuales el Estado aportó un subsidio de 76 millones.

Durante el acto, la vicepresidenta Raquel Peña llamó a las familias beneficiarias a cuidar las viviendas y a organizarse para garantizar una convivencia adecuada dentro del residencial.

"Con esto el presidente Luis Abinader está reafirmando nuestro compromiso de seguir construyendo soluciones habitacionales para que mejoren y eleven la calidad de vida de todos los dominicanos", expresó Peña.

Mientras, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, aseguró que el acompañamiento de la institución continuará después de la entrega de las viviendas .

"Gracias por su confianza y por creer en este proyecto. Sepan que el Mived seguirá acompañándolos, porque nuestro compromiso no termina con la entrega: continúa aquí, en la comunidad que hoy comienza a crecer", afirmó.

Viviendas para familias vulnerables

El levantamiento socioeconómico realizado por el Mived determinó que el 70 % de los titulares de las viviendas son mujeres, mientras que el 30 % corresponde a hombres.

La mayoría de los beneficiarios son jóvenes: el 55.7 % de los titulares tiene entre 18 y 35 años, equivalente a 39 personas. Otros 20 beneficiarios, el 28.6 %, tienen entre 36 y 45 años.

El estudio también identificó que el 5.7 % de los hogares cuenta con personas dependientes con alguna discapacidad, mientras que el ingreso promedio mensual de las familias beneficiadas es de 40,769.76 pesos, considerado insuficiente para acceder de manera independiente a una vivienda formal.

Asimismo, el 19 % de los hogares evaluados fue clasificado en condición de pobreza moderada, de acuerdo con el Índice de Calidad de Vida (ICV) del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

Características del residencial

El complejo habitacional fue levantado sobre un terreno de aproximadamente 7,400 metros cuadrados, con más de 7,000 metros cuadrados de construcción.

Los apartamentos cuentan con sala, comedor, cocina, balcón y área de lavado. El residencial también dispone de gazebos, áreas recreativas y zonas verdes, vías de acceso asfaltadas e instalaciones eléctricas y sanitarias.

La gobernadora de Bahoruco, María Esther Díaz, exhortó a las familias a aprovechar sus nuevos hogares para construir una nueva etapa de sus vidas.

En la actividad también estuvieron presentes el senador Andrés Guillermo Lama y el alcalde de Neiba, Yadel Antonio Suberví, entre otras autoridades provinciales y municipales.

Con la entrega de estas 128 unidades, el proyecto Vista del Lago avanza hacia la meta de completar las 240 viviendas previstas para el residencial.