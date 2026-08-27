Este es el decreto que aclara que Joel Santos seguirá como ministro de Energía y Minas

Joel Santos, ministro de Energía y Minas y presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED). ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. )

La designación de Joel Santos como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) generó cierta confusión inicialmente, ya que la redacción del decreto no especificaba que el funcionario se mantendría al frente del Ministerio de Energía y Minas.

Este jueves 27 se publicó la Gaceta Oficial número 11258, que contiene la mayoría de los nombramientos divulgados entre el 15 y el 17 de agosto. En este documento figura el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó la redacción de la disposición original para hacerla más precisa.

El artículo primero del Decreto 556-26 establecía lo siguiente: "Joel Adrián Santos Echavarría queda designado presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y coordinador del Gabinete de Energía".

Mediante el Decreto 572-26, esta redacción fue modificada para establecer lo siguiente:

"Joel Adrián Santos Echavarría queda designado presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y Coordinador del Gabinete de Energía, en adición a sus funciones de Ministro de Energía y Minas".

La disposición también cambió el artículo segundo del decreto original, que dejaba sin efecto el nombramiento de Celso Marranzini como presidente del CUED.

Originalmente, el artículo decía: "Se deroga la designación relativa al Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) contenida en el Decreto 667-23 del 29 de diciembre de 2023, así como el artículo 2 del Decreto 444-24 del 15 de agosto de 2024".

Con la modificación, también se revocó el artículo 2 del Decreto 444-24, del 15 de agosto de 2024, que creó el Consejo de Administración de la Presa de Monción. La nueva redacción establece:

"Se deja sin efecto la designación relativa al Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) contenida en el Decreto 667-23 del 29 de diciembre de 2023".

Designación

El ministro Joel Santos asumió el miércoles de la semana pasada la presidencia del CUED. En esta posición tendrá bajo supervisión directa a las empresas distribuidoras de energía Edenorte, Edesur y Edeeste, en momentos en que las pérdidas de electricidad continúan siendo uno de los principales problemas financieros del sistema.

La llegada de Santos al organismo supone, además, una concentración de la conducción estratégica del sector eléctrico, debido a que el funcionario dirige el Ministerio de Energía y Minas y también fue designado coordinador del Gabinete de Energía.