Félix Reyna asegura que Abinader mantendrá encuentros semanales con la prensa

El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, aseguró la noche de este jueves que el presidente Luis Abinader continuará realizando encuentros semanales con representantes de los medios de comunicación, como parte de la dinámica de interacción que, según indicó, ha mantenido desde antes de asumir la Presidencia de la República.

Reyna dijo, de acuerdo con una nota de prensa, que el mandatario inició este miércoles una nueva ronda de reuniones con periodistas, en las que respondió preguntas e inquietudes sobre distintos temas de interés nacional.

Según el director de Diecom, estos encuentros se realizarán regularmente cada semana, con el propósito de fortalecer la comunicación entre el Gobierno y los medios de comunicación y, a través de estos, atender inquietudes de la sociedad dominicana.

Agenda Semanal del Gobierno

Reyna también se refirió al inicio, el pasado lunes, de LA Agenda Semanal, una iniciativa que tiene como objetivo transmitir reuniones de trabajo de diferentes gabinetes gubernamentales.

Según explicó, la propuesta busca mostrar a la ciudadanía cómo se desarrollan los trabajos del Gobierno bajo la dirección del presidente Abinader y las acciones que se discuten para atender problemas que afectan a la población.

Aunque se trata de reuniones de trabajo con gabinetes específicos, el funcionario indicó que el presidente Abinader tiene interés en que periodistas y comunicadores invitados puedan participar como observadores, conocer el desarrollo de los encuentros y realizar preguntas o aportes sobre los temas abordados.

Relación con la prensa

En la nota de prensa, Reyna, quien señaló que durante varias décadas le ha correspondido cubrir la fuente del Palacio Nacional en diferentes administraciones, afirmó que, desde su experiencia, Abinader ha mantenido una relación de apertura y cercanía con periodistas y medios de comunicación.

Sostuvo que esa dinámica constituye, a su juicio, una garantía para el fortalecimiento de la libertad de prensa y la profundización de la democracia en República Dominicana.

"Y por ello, tanto el país en general como la prensa en particular, pueden tener la seguridad de que un presidente como Luis Abinader, que ha recibido el reconocimiento internacional, incluso de la Sociedad Interamericana de Prensa-SIP- como respetuoso de las libertades publicas, constituye una fuerte garantía para la ampliacion y fortalecimiento de la libertad de prensa y la profundización de la democracia en República Dominicana", dijo.

Reyna también destacó que Abinader ha recibido reconocimientos internacionales relacionados con el respeto a las libertades públicas y señaló que estos aspectos contribuyen a fortalecer las garantías para el ejercicio periodístico en el país.

El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental aseguró que la continuidad de los encuentros con la prensa forma parte del interés del mandatario de mantener canales directos de comunicación con los medios y la ciudadanía.