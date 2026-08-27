Proyecto de ley busca reducir el tiempo de tramitación de los proyectos de Alianzas Público-Privadas

Al centro, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, mientras entregada la propuesta de ley de las Alianzas Público-Privadas al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. ( FOTO CEDIDA POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA )

El proyecto de Ley General de Alianzas Público-Privadas sometido este jueves al Congreso por el Poder Ejecutivo busca reducir el tiempo de los procesos de evaluación, licitación y adjudicación de estas iniciativas, que oscilanentre 24 y 76 meses, a un período de entre 10 y 18 meses.

La información fue ofrecida por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante la entrega de la pieza al Senado de la República, donde será conocida y evaluada por los órganos legislativos.

"La iniciativa moderniza la Ley 47-20, reduciendo los plazos de procesos como la evaluación, licitación y adjudicación de proyectos de alianzas público-privadas. También crea un fondo especial para estudios técnicos y establece procedimientos especiales cuando exista un solo oferente", destacó Paliza, según una información compartida por el Ministerio de la Presidencia.

Resaltó que el proyecto depositado recoge la experiencia acumulada durante los últimos seis años, desde la entrada en vigencia de la Ley 47-20, y busca contribuir a la meta de duplicar el tamaño de la economía nacional para 2036, así como agilizar las alianzas público-privadas sin comprometer la transparencia, la competitividad ni la eficiencia.

En el encuentro con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, también estuvo presente el director general de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk, quien precisó que uno de los ejes relevantes de la reforma es la optimización de activos públicos.

Explicó que esta medida permitirá identificar bienes, infraestructuras, espacios o capacidades existentes del Estado con potencial para generar mayor valor social, económico e institucional mediante las alianzas público-privadas.

En el Congreso

De su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que el proyecto de modificación de la Ley de Alianzas Público-Privadas recibirá el curso legislativo correspondiente, como ocurre con todas las iniciativas que llegan al Congreso Nacional.

Señaló que la iniciativa será tomada en cuenta en la próxima sesión para ser enviada a comisión, donde será sometida a los estudios necesarios.

"Nosotros le vamos a dar el tratamiento adecuado y expreso mi confianza en que el proceso pueda desarrollarse en un tiempo relativamente corto", puntualizó.

Novedades del proyecto

La propuesta reconoce de manera expresa la capacidad de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) para estructurar proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP).

Según el proyecto, con esta atribución la institución podrá acompañar, desde etapas tempranas, la formulación de iniciativas estratégicas, construir un portafolio más alineado con las prioridades nacionales y elevar la madurez técnica de los proyectos antes de su evaluación y licitación.

Otro agregado importante es la creación del Fondo Especializado para la Preparación de Proyectos, destinado a financiar estudios de preinversión, prefactibilidad, factibilidad y estructuración técnica, legal y financiera.

De acuerdo con las autoridades esta herramienta busca favorecer que las iniciativas lleguen a etapas decisivas con mayor solidez, menor improvisación y mejores condiciones para atraer inversión responsable. Además, contribuirá a la sostenibilidad del sistema por su carácter reembolsable por parte del adjudicatario.

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