Abinader otorga la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella a Frank Moya Pons

El Presidente Luis Abinader Condecora a Frank Moya Pons con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz, Placa de Plata. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente Luis Abinader condecoró este jueves al historiador dominicano Frank Moya Pons con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz, Placa de Plata, durante un acto celebrado en el Palacio Nacional con motivo del 95 aniversario de la Academia Dominicana de la Historia.

La distinción, establecida mediante el Decreto 597-26, reconoce la trayectoria de Moya Pons y sus aportes al estudio, la investigación y la difusión de la historia dominicana y del Caribe.

Moya Pons, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia desde 1978, ha desarrollado una carrera académica de más de cinco décadas. Es autor de más de 30 libros y ha ejercido como profesor e investigador en universidades de República Dominicana y Estados Unidos.

Entre los reconocimientos que ha recibido figuran el Premio Nacional de Historia por su obra La Española en el siglo XVI, el Premio del Centenario de Juan Pablo Duarte por Manual de Historia Dominicana y el Premio de Ciencias Sociales de la Fundación Corripio.

También fue reconocido por su desempeño como secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales entre 2000 y 2004.

Nueva sede para la Academia de Historia

Durante su discurso, el presidente Abinader resaltó que preservar la historia es una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones académicas y la sociedad.

"La historia es la memoria de un pueblo", afirmó el mandatario, quien sostuvo que conocer el pasado permite comprender el presente y tomar mejores decisiones sobre el futuro.

En ese contexto, anunció oficialmente que el Gobierno gestionará la ubicación o construcción de una nueva sede para la Academia Dominicana de la Historia, con instalaciones adecuadas para custodiar sus fondos y colecciones y recibir a historiadores, investigadores y estudiantes.

La futura sede también estaría destinada a conferencias, actividades académicas y la difusión de publicaciones, con el propósito de acercar la historia dominicana a las nuevas generaciones.

El presidente destacó, además, la trayectoria de Moya Pons, a quien definió como uno de los grandes historiadores dominicanos de su tiempo.

"Dedicar una vida al conocimiento también es una forma de servir a la patria", expresó Abinader al referirse a la trayectoria del historiador.

El mandatario también resaltó que la obra de Moya Pons ha permitido comprender procesos fundamentales de la transformación económica, social y política del país y ha trascendido las fronteras dominicanas.

Al concluir, Abinader llamó a utilizar la historia no solo para conocer de dónde viene la nación, sino para decidir qué país se quiere construir.

Moya Pons agradece reconocimiento

Tras recibir la distinción, Frank Moya Pons expresó su agradecimiento al presidente Abinader y reconoció que se sentía sobrecogido por el significado de la condecoración.

El historiador atribuyó el reconocimiento a su trayectoria como "obrero del conocimiento" y a los servicios ciudadanos que ha prestado al país.

Moya Pons destacó especialmente el respaldo de su familia durante más de medio siglo de trabajo intelectual y compartió el galardón con los miembros de la Academia Dominicana de la Historia.

Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar trabajando por el esclarecimiento de la verdad histórica y por el fortalecimiento de la democracia dominicana.

"Me compromete a continuar trabajando por el esclarecimiento de la verdad histórica", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/whatsapp-image-2026-08-27-at-63539-pm-e817cebe.jpeg Frank Moya Pons, agradece al presidente la condecoración de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/whatsapp-image-2026-08-27-at-63542-pm-9cb11e9d.jpeg Momento en que Frank Moya Pons es condecorado. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ >

Historiadores reconocidos

Como parte de la celebración por el 95 aniversario de la Academia Dominicana de la Historia, el presidente Luis Abinader y el presidente de la institución, Miguel Reyes Sánchez, impusieron medallas personalizadas a los miembros de número presentes.

Las medallas identifican a cada académico con la letra correspondiente al sillón que ocupa dentro de la institución.

Entre los historiadores que recibieron la distinción estuvieron:

Miguel Reyes Sánchez

Frank Moya Pons

Manuel García Arévalo

Bernardo Vega

Fernando Pérez Memén

Eugenio Pérez Montás

Raimundo González

José del Castillo

Edwin Espinal Hernández

Miguel Guerrero

Eduardo Tejera

Herbert Stern

La ceremonia incluyó, además, la entrega al presidente Abinader de una medalla conmemorativa por los 95 años de la Academia, acuñada especialmente para la ocasión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-63537-pm-70543ba1.jpeg Bernardo Vega, recibe medalla personalizada por parte del presidente Abinader. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-63530-pm-86bca804.jpeg Raimundo González, otro de los historiadores homenajeados. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-63527-pm-4c155f6a.jpeg José del Castillo, también recibió la medalla personalizada por parte del presidente Abinader. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-63526-pm-2027ada4.jpeg Miguel Guerrero, otro de los historiadores reconocidos por el presidente Abinader por el 95 aniversario de la Academia Dominicana de la Historia. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ >

Sobre la Academia Dominicana de la Historia

La Academia Dominicana de la Historia fue creada mediante el Decreto núm. 186 del 23 de julio de 1931. Con el objetivo primordial de conocer y estudiar el pasado en general, y principalmente el de la nación dominicana.

La Academia funcionó originalmente en la antigua Capilla de la Soledad, al lado de la Iglesia de las Mercedes.

En 1992, su sede fue trasladada al local actual, Casa de las Academias, calle Mercedes No. 204, Ciudad Colonial de Santo Domingo, que es un edificio de finales del siglo XIX, donde residió el presidente Ulises Heureaux.

Posteriormente funcionaron ahí la Receptoría General de Aduanas, y posterior a ésta, la primera sede del Banco Central, cuando éste fue creado en 1947.

Se componía originalmente de los siguientes miembros: Adolfo Alejandro Nouel Bobadilla, Américo Lugo Herrera, Federico Henríquez y Carvajal, Manuel Ubaldo Gómez, Cayetano Armando Rodríguez, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Arturo Logroño Cohén, Max Henríquez Ureña, Emilio Prud´Homme Maduro, Leónidas García Lluberes, Emilio Tejera Bonetti, Alcides García Lluberes y Ramón Emilio Jiménez. De todos ellos, Américo Lugo Herrera, Leónidas García Lluberes y Alcides García Lluberes no aceptaron tal designación.