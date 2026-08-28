Presidente de Honduras llega este sábado a RD para desarrollar una agenda con Abinader

Los presidente Luis Abinader, de República Dominicana y, Nasry Asfura Zablah, de Honduras. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. )

El presidente Luis Abinader encabezará junto a su homólogo de Honduras, Nasry Asfura Zablah, una amplia agenda oficial durante la visita que realizará el mandatario centroamericano a República Dominicana este sábado 29 y domingo 30 de agosto.

De acuerdo con el programa oficial, la agenda incluye actividades en Santo Domingo y la zona fronteriza de Dajabón, así como reuniones bilaterales, firma de instrumentos, declaraciones ante los medios de comunicación y una ceremonia de colocación de una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

Según informó la Presidencia, Asfura Zablah llegará al país este sábado 29 de agosto a la 1:13 de la tarde junto a su comitiva oficial, por el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Posteriormente, visitará la Base Aérea de San Isidro, donde hará un recorrido junto al presidente Abinader por las instalaciones de esta base militar.

Más tarde, ambos mandatarios harán un recorrido por el muro fronterizo de Dajabón a partir de las 3:00 de la tarde, donde se le mostrará a Asfura Zablah las diferentes áreas de la obra y los sistemas de seguridad con que cuenta.

Tras agotar la agenda en la zona fronteriza, los jefes de Estado retornarán al Distrito Nacional.

Recibimiento en el Palacio Nacional

Las actividades oficiales continuarán el domingo 30 de agosto, cuando a las 10:30 de la mañana Asfura Zablah llegará al Palacio Nacional y será recibido por el presidente Abinader. En la sede del Gobierno dominicano recibirá los honores correspondientes a su alta investidura como son, el pase de revista militar y la presentación de las delegaciones oficiales.

A las 11:00 de la mañana, sostendrán una audiencia en el Salón Blanco del Palacio Nacional y más tarde las delegaciones oficiales, tanto dominicana como hondureña, sostendrán una reunión en el Salón Consejo de Gobierno.

Posteriormente, Abinader ofrecerá un almuerzo en honor de Asfura Zablah y su comitiva oficial, para luego realizar la firma de instrumentos, que tendrá lugar en el Salón de Embajadores.

Después, ambos mandatarios tienen previsto ofrecer una intervención y/o declaración ante los medios de comunicación y la prensa oficial.

Más tarde, el presidente hondureño y su comitiva oficial visitaran el Altar de la Patria, donde depositará una ofrenda floral.