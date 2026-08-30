Abinader destaca coincidencias con Honduras sobre seguridad, migración y situación de Haití

Los presidentes Nasry Asfura y Luis Abinader se saludan durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional en la que firmaron una declaración conjunta. ( JÓLIVER BRITO/DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader destacó este domingo las coincidencias entre República Dominicana y Honduras en asuntos regionales como la seguridad, la migración y la situación de Haití, al concluir la visita oficial del mandatariodel país centroamericano, Nasry Asfura.

Abinader calificó de positiva la visita de Asfura, durante la cual ambos mandatarios revisaron distintos aspectos de la relación bilateral y conversaron sobre áreas en las que los dos países pueden avanzar de manera conjunta.

"Hemos conversado de comercio, inversión, conectividad, turismo, cultura y de nuevas oportunidades para nuestros sectores productivos", expresó Abinader en una rueda de prensa en el Palacio Nacional dominicano.

Señaló que el intercambio comercial entre República Dominicana y Honduras ha aumentado y manifestó el interés de ambos gobiernos en facilitar que esa tendencia continúe.

Temas abordados

Entre los asuntos regionales tratados durante el encuentro estuvieron la seguridad, la democracia, la migración, el impacto del sargazo y la situación de Haití. "En muchos de estos asuntos compartimos una visión bastante cercana y entendemos que nuestros países pueden hacer más, trabajando juntos", afirmó Abinader.

El mandatario no ofreció detalles adicionales sobre los planteamientos discutidos específicamente en torno a la crisis haitiana, pero incluyó el tema entre los asuntos que requieren coordinación entre ambos países.

La seguridad y la migración también forman parte de una agenda regional que ambos gobiernos consideran necesario abordar mediante una mayor cooperación.

Acuerdos en acciones

Abinader informó que la visita deja una agenda de trabajo para los próximos meses y que ambos gobiernos acordaron fortalecer los espacios de diálogo bilateral.

El objetivo, explicó, es impulsar mecanismos que permitan convertir las buenas relaciones políticas entre ambos países en cooperación, intercambio y oportunidades concretas. "Hemos acordado fortalecer los espacios de diálogo entre nuestros gobiernos y dar impulso a mecanismos que permitan convertir las buenas relaciones políticas en cooperación, intercambio y oportunidades concretas", sostuvo.

El mandatario resaltó además que República Dominicana y Honduras mantienen más de un siglo de relaciones diplomáticas, pero consideró que el reto es aprovechar esa historia para construir una relación que genere mayores beneficios para ambas naciones.

Abinader aseguró que Honduras puede contar con República Dominicana como "un país amigo y como un socio dispuesto a trabajar".

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