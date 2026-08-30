La declaración conjunta entre los presidente Luis Abinader y Nasry Asfura

El presidente Luis Abinader recibió este fin de semana a su homólogo Nasry Juan Asfura Zablah, de Honduras, con quien acordó fortalecer la cooperación en áreas como seguridad, comercio, inversión, turismo, migración, salud, agricultura y deporte, al tiempo que expresaron su preocupación por la situación de Haití y exhortaron a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para contribuir a la estabilización de ese país.

A continuación, el texto íntegro de la declaración conjunta entre Nasry Juan Asfura Zablah y Luis Abinader

El Presidente de la República de Honduras, Su Excelencia Nasry Juan Asfura Zablah, realizó una visita oficial a República Dominicana los días 29 y 30 de agosto de 2026, por invitación del Presidente de República Dominicana, Su Excelencia Luis Abinader Corona.

Los Presidentes sostuvieron una reunión oficial en Santo Domingo, durante la cual reafirmaron los lazos históricos de amistad, solidaridad y cooperación que unen a ambos países, destacando el excelente estado de la relación diplomática, cuyos vínculos se remontan a 1924, y expresaron su compromiso de renovar y fortalecer la agenda bilateral, así como los asuntos de interés regional y multilateral de ambas naciones, con especial énfasis en el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos humanos, la cooperación político-técnica, la seguridad regional, la promoción del comercio, la inversión, el deporte, el turismo, la seguridad alimentaria, la lucha contra el sargazo y los asuntos migratorios.

En este espíritu, los Presidentes:

1. Reafirman su compromiso con la defensa de la democracia, la soberanía y el orden constitucional en el hemisferio, así como con el fortalecimiento de la cooperación entre los países de las Américas para promover una región más segura, estable y próspera, basada en el respeto al derecho internacional, la soberanía de los Estados, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2. Se congratulan por el compromiso adquirido por los Cancilleres en celebrar una ronda de Consultas Políticas durante el año 2027, así como por el compromiso asumido para seguir avanzando en el marco de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica 2024–2026, actualmente en ejecución, reafirmando su interés en continuar impulsando la implementación y el cumplimiento de los proyectos e iniciativas acordados en el marco de este mecanismo.

3. Valoran altamente la participación y coordinación entre ambos países en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), así como en los demás mecanismos de integración y diálogo político regional de los que forman parte, y reiteran su voluntad de continuar fortaleciendo su participación, y la concertación en dichos espacios, para la concreción de acciones en beneficio de la región.

4. Reconocen que el apoyo recíproco a las candidaturas de ambos países ante organizaciones internacionales y foros multilaterales, constituye un componente importante de la cooperación bilateral y expresan su disposición de fortalecer la coordinación y concertación de posiciones en este ámbito, sobre la base de los principios de reciprocidad y solidaridad.

5. Expresan su profunda preocupación por la situación en Haití, subrayando la importancia de su estabilización para la región y, en particular, para República Dominicana. En ese contexto, exhortan a la comunidad internacional a redoblar, con carácter urgente y decidido, sus esfuerzos en favor de una solución integral y sostenible, respetuosa de los derechos humanos, y reafirman su respaldo a la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF), autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2793 (2025), haciendo un llamado inmediato a la renovación de su mandato antes del 30 de septiembre de 2026.

6. Reconocen la creciente preocupación que representa la afluencia masiva de sargazo en el Gran Caribe, fenómeno que afecta a las costas y comunidades de República Dominicana y Honduras, así como sus efectos sobre el medio ambiente, la biodiversidad, el turismo, la pesca y las economías costeras. En ese contexto, destacan la adopción de la Resolución 7/4 de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7), impulsada por República Dominicana, y expresan su voluntad de fortalecer la cooperación entre ambos países y en el ámbito regional e internacional para el monitoreo, la gestión, prevención y aprovechamiento sostenible del sargazo, así como para promover soluciones científicas, técnicas y financieras frente a este desafío.

7. Reiteran la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, particularmente frente a los desafíos comunes derivados del crimen organizado transnacional y otras amenazas que afectan la seguridad regional, y expresan su disposición de promover el intercambio de experiencias, información y buenas prácticas entre las instituciones competentes de ambos países, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.

8. Expresan su interés en fortalecer la cooperación bilateral en materia de salud, mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, y destacan los avances alcanzados en la homologación de registros sanitarios de medicamentos entre ambos países, como una medida que contribuirá a facilitar el acceso a productos de calidad, reducir barreras regulatorias y promover nuevas oportunidades de cooperación, comercio e inversión para el sector farmacéutico y el sector privado, contribuyendo al fortalecimiento de los sistemas de salud y al bienestar de sus respectivas poblaciones.

9. El Presidente Asfura Zablah expresa su especial agradecimiento por la cooperación brindada a través del Proyecto "Desarrollo de Capacidades Técnicas para la Atención Diferenciada de la Agricultura Familiar en el Contexto Hondureño", valorando particularmente el apoyo orientado a mejorar la provisión de servicios de asistencia técnica y promover la adopción de tecnologías agropecuarias adaptadas al cambio climático en los sistemas productivos de granos básicos, hortalizas y ganadería bovina, contribuyendo así al incremento sostenible de la productividad, la resiliencia y los ingresos de la agricultura familiar hondureña.

10. Destacan el papel del deporte como instrumento de integración y acercamiento entre los pueblos, valorando la experiencia de República Dominicana como sede de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, así como la próxima celebración de estos Juegos en Honduras en 2029. En ese sentido, acordaron que la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Honduras y el Ministerio de Deportes y Recreación de República Dominicana, firmen un convenio de cooperación para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de organización, gestión y desarrollo deportivo, con miras a contribuir al éxito de los Juegos que se celebrarán en Honduras en 2029.

11. Destacan el potencial existente para profundizar y diversificar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, cuyo intercambio comercial acumuló aproximadamente 1,165 millones de dólares entre 2020 y 2025, alcanzando cerca de 227 millones de dólares en 2025 y expresan su interés en continuar promoviendo mayores flujos de comercio, inversión y encadenamientos productivos. En este sentido, manifiestan su interés en seguir identificando oportunidades para la participación del sector privado, facilitar el desarrollo de nuevos negocios y explorar mecanismos de cooperación y financiamiento que contribuyan a la ejecución de proyectos de interés común y al fortalecimiento de los vínculos económicos entre República Dominicana y Honduras.

12. Convienen en celebrar durante el año 2027, la primera reunión del Comité Conjunto en materia de promoción del comercio y cooperación técnica, como un mecanismo estratégico para profundizar la relación económica entre República Dominicana y Honduras, impulsar nuevas oportunidades de comercio e inversión, fortalecer la participación del sector privado, promover una mayor integración de sus capacidades productivas y favorecer la diversificación de sus vínculos económicos, con miras a incrementar el intercambio bilateral, generar nuevas oportunidades de negocios y contribuir al crecimiento y desarrollo económico de ambos países.

13. Valoran positivamente el crecimiento del intercambio turístico entre ambos países y reconocen el amplio potencial existente para continuar incrementando los flujos de visitantes en ambas direcciones, mediante el fortalecimiento de la conectividad aérea, la promoción recíproca de sus destinos y el desarrollo de nuevas oportunidades de cooperación en el sector turístico.

14. Acordaron actualizar el Acuerdo de Cooperación Turística y resaltaron la importancia del Acuerdo de Servicios Aéreos entre ambos países, destacando la necesidad de su entrada en vigor, a fin de promover una mayor conectividad aérea, facilitar el flujo de pasajeros y contribuir al fortalecimiento del intercambio comercial, turístico y económico bilateral.

15. Coinciden en fortalecer la cooperación en materia migratoria entre Honduras y República Dominicana, procurando una asistencia consular efectiva, la protección adecuada de sus nacionales y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de atención y servicios consulares, así como en la gestión de los procesos migratorios.

16. Celebran la firma del Acuerdo entre el Gobierno de República Dominicana y el Gobierno de Honduras sobre el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas para Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico, que permitirá a los familiares dependientes del personal acreditado ejercer actividades remuneradas en el territorio del Estado receptor, en condiciones de reciprocidad y conforme a la legislación nacional vigente en cada país.

17. Los Presidentes destacaron las oportunidades de incrementar las compras de camarones hondureños en el mercado dominicano y acordaron promover acciones que contribuyan a ampliar el intercambio comercial en este sector.

18. Saludan con satisfacción la presentación de la emisión postal conjunta conmemorativa de los 102 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, destacando que esta iniciativa filatélica conjunta se retoma después de 47 años y constituye una expresión de los históricos lazos de amistad y cooperación que unen a República Dominicana y Honduras.

19. El presidente Asfura Zablah agradeció las cortesías otorgadas durante su estadía en la República Dominicana y extendió una cordial invitación al presidente Abinader para que realice una Visita Oficial a Honduras durante el año 2027, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los compromisos resultantes de esta exitosa jornada de trabajo.

Firmado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, el 30 de agosto de 2026, en español.

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LUIS ABINADER CORONA

Presidente de República Dominicana

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NASRY JUAN ASFURA ZABLAH

Presidente de la República de Honduras

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