RD llevará a la ONU pedido para renovar la misión internacional contra las pandillas en Haití

El canciller Víctor Bisonó sostuvo que la situación de Haití no constituye una preocupación exclusiva de República Dominicana, sino que tiene implicaciones regionales y globales. ( CEDIDA POR LA CANCILLERÍA DE RD )

La República Dominicana llevará nuevamente ante las Naciones Unidas la situación de seguridad en Haití y abogará por la renovación del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), informó este domingo el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó.

El canciller indicó que el tema será abordado durante la participación de República Dominicana en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, en Nueva York, al referirse a los asuntos que serán tratados por el país en el escenario internacional.

"Vamos ahora a la Asamblea de la ONU de Nueva York y estamos hablando de la renovación del mandato de fuerzas de intervención en la vecina Haití", expresó Bisonó a periodistas este domingo.

El funcionario sostuvo que la situación del vecino país no constituye una preocupación exclusiva de República Dominicana, sino que tiene implicaciones regionales y globales. "Es algo que también a ellos les preocupa porque no solamente República Dominicana, que es la primera porque comparte frontera, sino que es un aspecto global mundial", afirmó al asistir a una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

RD ha pedido acelerar el despliegue

La posición expresada por Bisonó da continuidad a los planteamientos que el Gobierno dominicano ha llevado durante los últimos meses al Consejo de Seguridad de la ONU.

En julio, el entonces canciller Roberto Álvarez pidió al organismo renovar el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas y acelerar el despliegue de los contingentes comprometidos, al considerar que la seguridad es indispensable para que Haití pueda avanzar hacia elecciones libres y recuperar sus instituciones.

La GSF fue autorizada por el Consejo de Seguridad en septiembre de 2025 para sustituir a la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad. La nueva fuerza puede contar con hasta 5,500 efectivos y tiene como objetivo apoyar a las autoridades haitianas en el combate contra las bandas armadas.

La necesidad de mantener y fortalecer la misión cobró mayor relevancia después de que el Consejo de Seguridad analizara esta semana la situación de seguridad en Haití tras los ataques registrados en Kenscoff, que dejaron 47 muertos y más de 50 personas secuestradas.

Democracia y libertad

Al ser consultado sobre los principales temas que República Dominicana planteará en la Asamblea General de la ONU (que será del 8 al 22 de septiembre), Bisonó señaló que el país defenderá los principios de democracia y libertad.

"Vamos a apostar todos por la democracia y por la libertad, por los valores que esto envuelve", manifestó. Agregó que República Dominicana promoverá condiciones que permitan a las poblaciones vivir en paz y tranquilidad, con acceso a servicios básicos, igualdad de oportunidades y desarrollo equitativo.

El canciller hizo sus declaraciones luego de referirse a la visita oficial del presidente de Honduras, Nasry Asfura, con quien el Gobierno dominicano abordó temas de cooperación bilateral, producción agrícola, deporte, migración y seguridad.

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