Presidente de Honduras se encuentra en el Palacio Nacional para agenda bilateral con Abinader

El presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, fue recibido por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO )

El presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, llegó a las 10:53 de la mañana de este domingo al Palacio Nacional, donde fue recibido por el presidente Luis Abinader para desarrollar una agenda bilateral que incluye una reunión entre ambos mandatarios, un encuentro de las delegaciones oficiales y la firma de instrumentos entre República Dominicana y Honduras.

Asfura fue recibido junto al presidente Abinader por los ministros de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, y de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón.

El mandatario hondureño recibió los honores correspondientes a un jefe de Estado, que incluyeron el toque de atención, presentación de armas, cinco floreos, una salva de 21 disparos de artillería y la interpretación de los himnos nacionales de Honduras y República Dominicana.

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Agenda bilateral

En la agenda bilateral también participan, por República Dominicana, Vladimir Camilo Pimentel, director ejecutivo de ProDominicana; Francisco A. Caraballo Núñez, viceministro de Política Exterior Bilateral; Luis García, embajador dominicano en Honduras; José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports.

Por Honduras participan Migdalia Agüero, secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; Andrés de Jesús Ehren Martínez, secretario de Estado en el Despacho de Turismo; Epaminondas Marinakys, ministro asesor de Promoción de Inversiones; Ernesto Alfonso Pumpo Aguilar, embajador de Honduras en República Dominicana; Asunta García, asistente ejecutiva del Despacho Ministerial de la Secretaría de Relaciones Exteriores; José Roberto Maurra Larios, asesor del presidente de Honduras, y Ronal Deras, ministro consejero de la Embajada de Honduras en República Dominicana.

Fortalecimiento de vínculos

La composición de ambas delegaciones refleja parte de los temas que se encuentran en la agenda de la visita, entre ellos las relaciones exteriores, el comercio, las inversiones y la cooperación en materia deportiva.

Fortalecimiento de vínculos

La visita da continuidad a los planteamientos expresados el sábado por ambos presidentes durante su recorrido por la zona fronteriza de Dajabón, donde destacaron su interés en fortalecer las relaciones entre los dos países, particularmente en materia de comercio e inversión.

Asfura manifestó su interés en ampliar los intercambios comerciales y las inversiones entre ambas naciones, mientras Abinader señaló que existen inversionistas hondureños en República Dominicana y dominicanos en Honduras y abogó por que esos vínculos sean cada vez más fuertes y provechosos para ambos países.

En ese contexto, la agenda de este domingo contempla a las 11:00 de la mañana una audiencia entre Abinader y Asfura en el Salón Blanco. A las 11:30, las delegaciones oficiales de ambos países se reunirán en el Salón del Consejo de Gobierno.

A las 12:30 de la tarde, Abinader ofrecerá un almuerzo al presidente hondureño y su comitiva oficial. Posteriormente, a las 2:00, ambos gobernantes encabezarán en el Salón de Embajadores la ceremonia de firma de instrumentos, mediante los cuales se formalizarán los acuerdos alcanzados durante la visita.

Aunque el contenido específico de esos instrumentos se conocerá con su firma, las declaraciones de ambos mandatarios apuntan a una agenda enfocada en profundizar los vínculos económicos, comerciales y de inversión, además de ampliar la cooperación entre República Dominicana y Honduras.

Tras la firma, los presidentes ofrecerán declaraciones ante los medios de comunicación y la prensa oficial.

La agenda concluirá con el depósito de una ofrenda floral por parte de Asfura y su comitiva en el Altar de la Patria, a las 2:35 de la tarde.