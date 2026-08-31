Abinader responde a la oposición sobre inversión: "El año pasado fue cerca de un 2.7 % del PIB"

Presidente Luis Abinader en LA Agenda Semanal. ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA. )

El presidente Luis Abinader respondió este lunes a las críticas de sectores de la oposición sobre el nivel de inversión pública de su Gobierno y defendió el porcentaje de recursos destinado a obras de infraestructura durante su gestión.

Durante su participación en LA Agenda Semanal, el mandatario afirmó que una de las críticas recurrentes de sus opositores está relacionada precisamente con la inversión pública. En ese contexto, señaló que el año pasado esta representó cerca del 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB).

"Una de las críticas de los amigos de la oposición es siempre por inversión. Es bueno que ustedes conozcan que el año pasado fue cerca de un 2.7 % del PIB", expresó Abinader.

El presidente comparó ese indicador con el nivel registrado en 2019, antes de la pandemia de COVID-19, al que calificó como el más bajo de la historia dominicana, con un 2.25 % del PIB.

Abinader hizo la comparación al presentar el balance de las obras de infraestructura que ejecuta su Gobierno en áreas como movilidad urbana, transporte masivo, carreteras, agua y saneamiento. Sostuvo que la actual administración ha tenido que gobernar en un contexto internacional "bastante retador", marcado por la pandemia y otros factores externos.

La defensa del nivel de inversión pública se produjo mientras el mandatario abordaba los proyectos que el Gobierno pretende completar antes del 16 de agosto de 2028, entre ellos obras viales, sistemas de transporte masivo, acueductos y proyectos de saneamiento de aguas residuales.

"No le gusta la oposición"

Más adelante, durante la intervención del director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe -Fellito- Suberví, Abinader volvió a hacer una referencia, esta vez en tono jocoso, a los sectores que cuestionan las ejecutorias del Gobierno.

Suberví explicaba las acciones relacionadas con los tanques de almacenamiento de agua cuando el mandatario intervino y comentó: "No le gusta la oposición a él", en alusión a la actitud del funcionario frente a sus críticos.