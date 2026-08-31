Abinader destaca obras heredadas y afirma que recibió "lo comido por lo servido" en sector eléctrico

El presidente Luis Abinader durante la segunda entrega de LA Agenda Semanal el lunes 31 de agosto de 2026 en el Palacio Nacional. ( IMAGEN DE CAPTURA DEL VIDEO DE LA AGENDA SEMANAL )

La gestión encabezada por Luis Abinader ha dado continuidad a obras que empezaron mandatarios desde el extinto Joaquín Balaguer hasta su antecesor Danilo Medina, quien dejó el Ejecutivo en agosto de 2020.

Así lo indicó el propio Abinader durante la segunda entrega del programa LA Agenda Semanal. Allí explicó que su compromiso "es con el país" y que está consciente de que, quizás, la gloria de algunas obras que ejecuta se la puede llevar otro gobernante.

"Yo tengo que pensar no solamente en lo que queda de gobierno, sino que tengo que pensar en los planes de presente, de futuro, en la República Dominicana", explicó al contestar una pregunta que le hizo la periodista Millizen Uribe en torno a cuándo concluiría el Gobierno varias obras de infraestructura vial para hacer más viable el tránsito.

Señaló que no desea que el próximo mandatario que tenga el país enfrente situaciones difíciles con obras inconclusas y puso como ejemplo la infraestructura del sector eléctrico, de la cual dijo que le dejaron "lo comido por lo servido en términos de electricidad". Para evitarlo, aseguró que hará una licitación a finales de este año.

Garantiza concluir obras que ejecuta

"Entonces, yo tengo que pensar más allá del futuro. Ahora, voy a terminar el 80 % de estas obras que estamos hablando; se van a terminar en nuestro gobierno. Y no voy a... y no voy... y todas se van a terminar, con la excepción de aquellas, por ejemplo, el caso de la carretera del Ámbar (Puerto Plata), pero yo tengo que empezarla para que la termine el próximo gobierno", acotó.

"Yo soy el presidente que no he dejado una sola obra que haya empezado otro gobierno, y yo reto a que me mencionen una obra que empezó otro gobierno", precisó en relación a las obras que ha continuado.

Abinader destacó que ha concluido obras comenzadas por el extinto Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.

"Yo he empezado obras que empezó Balaguer, que empezó Hipólito. Mire, estamos terminando un hospital en Paraíso, en Barahona, que empezó Hipólito y no lo continuaron. Obras que empezó Leonel y no las terminaron, y obras que, obviamente, ya tenía el presidente Danilo y que yo tenía que terminar. O sea, nosotros nos hemos ocupado de eso", indicó.

Obras de su gobierno que, afirma, terminará

Entre las principales obras comenzadas en su gestión y que afirma que concluirá, figuran el Monorriel de Santiago, el Teleférico de Los Alcarrizos, el proyecto de teleférico hacia Quita Sueño, la modernización de la autopista Duarte, el desarrollo turístico de Pedernales, el proyecto energético y portuario de Manzanillo y varias circunvalaciones en el Cibao y el Nordeste.

Se trata de proyectos de distinta naturaleza que, según el mandatario, forman parte de una estrategia de infraestructura que trasciende el período de Gobierno y busca mejorar la movilidad, la generación eléctrica, el desarrollo turístico y la conexión entre las distintas regiones del país.

"O sea, todas esas obras que hemos mencionado, que se iniciaron ahí, las vamos a terminar con algunas excepciones, que tengo que empezarlas, porque yo tengo que pensar en el país. Aunque la gloria de esas obras, se la lleve el próximo presidente, eso no importa, lo importante es que se realicen esas obras. Y así tiene que ser, en un gobierno lo que tiene que haber es un plan de desarrollo", afirmó el mandatario.

Abinader agregó: "Y tengo también que empezar obras, que por razones equis no puedo terminarlas, pero que tienen que continuar porque son obras capital y de estrategia en la República Dominicana".

La entrega de este lunes de LA Agenda Semanal se realizó en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Tiene como invitados a los periodistas Aníbal de Castro, presidente del Grupo Diario Libre; Roberto Cavada, director de prensa de Telenoticias y Millizen Uribe, subdirectora digital del periódico Hoy.