LA Agenda Semanal incorpora periodistas invitados y abordará este lunes las obras públicas

El presidente Luis Abinader, durante la primera entrega de LA Agenda Semanal que desde este lunes se lleva a cabo en el Palacio Nacional. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. )

LA Agenda Semanal, el nuevo espacio encabezado por el presidente Luis Abinader, incorporará desde este lunes la participación de periodistas invitados, en un cambio respecto al formato con el que comenzó hace una semana.

La segunda edición del programa estará dedicada a infraestructura y obras públicas y contará con varios periodistas que ya confirmaron su asistencia, de acuerdo con informaciones ofrecidas por el equipo gubernamental.

La intención es que esa participación no sea ocasional. Cada semana serán invitados periodistas para acompañar el encuentro en el que el mandatario aborda, junto con los funcionarios responsables, un área específica de la administración pública.

LA Agenda Semanal es un programa en vivo que se transmite cada lunes a las 5:00 de la tarde por Radio Televisión Dominicana (RTVD), canal 4, desde el Palacio Nacional.

Cambios en el formato

El ajuste se produce después de que el espacio debutara el pasado 24 de agosto sin periodistas presentes en el salón.

En aquella primera edición, dedicada al inicio del año escolar 2026-2027, el Gobierno explicó que el nuevo formato funcionaría como una reunión temática entre Abinader y los funcionarios vinculados con el asunto seleccionado.

Con la incorporación de periodistas invitados, el programa comienza a modificar su esquema apenas en su segunda entrega, aunque mantiene su carácter temático.

Este lunes 31 de agosto, la discusión estará concentrada en infraestructura y obras públicas, uno de los sectores incluidos por el Gobierno entre las áreas que serían revisadas periódicamente durante LA Agenda Semanal.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está encabezado por Eduardo Estrella, quien tiene bajo su responsabilidad proyectos de infraestructura vial, puentes, carreteras y otras obras ejecutadas por el Gobierno.

Encuentros con la prensa

LA Agenda Semanal fue presentada por la Presidencia como un espacio para exponer y revisar temas específicos de la gestión gubernamental.

De manera separada, Abinader también anunció que mantendrá encuentros abiertos con la prensa para responder preguntas sobre asuntos de actualidad nacional.

La próxima rueda de prensa está prevista para este miércoles 2 de septiembre en el Palacio Nacional