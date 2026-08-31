Abinader: "Ninguna sociedad se desarrolla con mano de obra barata"

El presidente Luis Abinader en la segunda edición de LA Agenda Semanal, que trató el tema de Infraestructura. ( CAPTURA DE VIDEO DE LA TRANSMISIÓN DE LA AGENDA SEMANAL )

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que el desarrollo económico de una sociedad no puede sustentarse en salarios bajos, al referirse al impacto que podría tener el aumento del salario en el sector de la construcción sobre el precio de las viviendas.

"Ninguna sociedad se desarrolla con mano de obra barata. Lo que nosotros tenemos es que trabajar", sostuvo Abinader durante su participación en La Agenda Semanal, en el Palacio Nacional, donde fue cuestionado sobre la advertencia de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) de que el incremento salarial en el sector podría provocar un aumento de alrededor de 6 % en el costo de las viviendas.

La inquietud fue planteada por el periodista Roberto Cavada, quien preguntó al ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, qué medidas contempla el Gobierno ante el eventual incremento del precio de las viviendas y cómo se protegerían los programas dirigidos a familias de menores ingresos.

Cavada también puso sobre la mesa las dificultades que, según usuarios del programa, existen para acceder a las viviendas de bajo costo, tanto por la burocracia como por el hecho de que algunas de estas unidades ya no tendrían precios tan bajos en relación con el mercado.

Gobierno apuesta a mayor productividad

Ante el planteamiento, Abinader sostuvo que la respuesta no debe ser mantener bajos los salarios, sino elevar la productividad de los trabajadores.

El mandatario señaló que Acoprovi tiene experiencia en procesos de tecnificación de la construcción y afirmó que el Gobierno está dispuesto a respaldar esos esfuerzos.

"Nosotros lo vamos a ayudar en eso. Y lo que nosotros tenemos que trabajar es en una mayor productividad del personal", expresó.

Abinader extendió ese planteamiento más allá de la construcción y sostuvo que una economía no puede basar su desarrollo en mano de obra barata, sino en trabajadores más productivos.

"Se desarrolla con mayor productividad", afirmó.

Viviendas: salario no es el único factor

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, explicó que el costo de las viviendas no depende exclusivamente del aumento salarial de los trabajadores de la construcción.

Rodríguez señaló que también inciden factores como el precio de los terrenos y los materiales de construcción.

Precisó que, en los programas de vivienda de bajo costo que desarrolla el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, el Estado participa mediante bonos y otras facilidades que buscan hacer viables los proyectos para los desarrolladores y permitir que las familias puedan acceder a su primera vivienda.

"Es algo que se lleva de la mano", explicó el funcionario al referirse a la relación entre el sector privado y el apoyo estatal.

El bono para viviendas de bajo costo

Rodríguez destacó que el subsidio estatal destinado a facilitar el acceso a estas viviendas ha aumentado desde el inicio del programa.

Según explicó, el bono comenzó en alrededor de RD$300,000 y actualmente ronda RD$1 millón, como parte de los mecanismos utilizados para facilitar que dominicanos de menores ingresos puedan adquirir una vivienda.

El ministro defendió la necesidad de preservar este esquema, al considerar que permite combinar el subsidio público con las tasas bancarias y la participación de los desarrolladores.

Aseguró que el Gobierno continuará abierto al diálogo con el sector construcción para buscar alternativas ante los cambios en los costos.

Revisarán las trabas para acceder a las viviendas

Sobre las quejas relacionadas con la burocracia y el proceso de solicitud, Rodríguez reconoció que existe una cantidad elevada de solicitudes frente a la disponibilidad de unidades.

Explicó que esa diferencia entre la demanda y la capacidad de respuesta puede generar la percepción de que resulta difícil acceder al programa.

No obstante, afirmó que el Gobierno está revisando el proceso para hacerlo más específico y evitar que se acumulen cientos de miles de solicitudes de personas que, eventualmente, no tendrán posibilidades inmediatas de obtener una de las unidades disponibles.

Rodríguez indicó que ya trabaja con su equipo para identificar mecanismos que permitan mejorar ese proceso.

La discusión se produce mientras el sector construcción advierte sobre el efecto que los mayores costos laborales podrían tener en el precio final de las viviendas. Frente a ese escenario, el Gobierno plantea mantener el apoyo a los programas de vivienda de bajo costo y, al mismo tiempo, impulsar una mayor tecnificación y productividad en el sector como vía para absorber parte de los nuevos costos sin depender de salarios bajos.