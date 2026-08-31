Eduardo Estrella: esta semana se adjudicará la construcción del puente basculante sobre río Ozama

Durante esta semana se adjudicará el proyecto para la construcción del puente basculante que irá sobre el río Ozama, donde opera en la actualidad el flotante.

La información fue ofrecida por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, durante su intervención en LA Agenda Semanal con el presidente Luis Abinader.

Explicó que con el puente flotante, cuando un barco va a pasar, se tiene que abrir la estructura e interrumpe el tránsito durante dos o tres horas, mientras que con el basculante se elevarán las partes del puente en forma de dos brazos, que subirían y bajarían con el paso de una embarcación, en menor tiempo.

"Se abre por quince minutos, pasa el barco y vuelve y se cierra, y no hay que hacer toda esa operación, que se hace con la fuente flotante", destacó el funcionario.

"Algunos le dicen tipo Brickell, igual que el Brickell de Miami", agregó el presidente Abinader para reforzar la explicación del ministro.

Detalles del proyecto

Durante el primer eje de LA Agenda Semanal que trata sobre Infraestructura, Estrella indicó que la obra está planificada para realizarse con los fondos del acuerdo con Aerodom, un compromiso del presidente con las obras que se han venido haciendo con la Plaza de la Bandera, Pintura y el paso Charles de Gaulle-La Victoria, según indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/95db4f2d-5c97-4e72-ab26-9f41950d5624-53191cfd.jpg El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. (CAPTURA DE VIDEO DE LA TRANSMISIÓN DE LA PRESIDENCIA)

El ministro resaltó además el avance de los trabajos de la autopista Juan Pablo Duarte, donde se está priorizando el tramo de Santo Domingo a Villa Altagracia y el aeropuerto de Santiago a Loma Miranda.

Agregó que se están ampliando los carriles de los puentes de tres a seis carriles, y se habilitan retornos donde había cruces, como forma de bajar los índices de accidentes.

"Vamos a cerrar con esto ciento y pico de cruces en la autopista Duarte", dijo Estrella.

Destacó que el cierre de cruces y la construcción de retornos salvan vidas y mejoran la conectividad en el país.

En la entrega de hoy, LA Agenda Semanal tiene como invitados a los periodistas Aníbal de Castro, director-fundador de Diario Libre; Roberto Cavada, director de Prensa de Telenoticias y Milizen Uribe, subdirectora digital del periódico Hoy.