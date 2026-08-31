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Víctor Cedeño Brea
Víctor Cedeño Brea

Designan a Víctor Enmanuel Cedeño Brea como superintendente de Bancos

El puesto cubre la vacante de Alejandro Fernández Whipple, quien renunció el pasado mes de julio

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    Designan a Víctor Enmanuel Cedeño Brea como superintendente de Bancos
    Enmanuel Cedeño Brea era asesor general y coordinador técnico de la Superintendencia de Bancos. (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)

    El presidente de la República, Luis Abinader, designó la noche de este lunes, mediante el Decreto 606-26, a Víctor Livio Enmanuel Cedeño Brea como nuevo superintendente de Bancos de la República Dominicana.

    Cedeño Brea ocupará el cargo en sustitución de Alejandro Fernández Whipple, quien presentó su renuncia el pasado mes de julio.

    El nuevo superintendente es jurista especializado en economía, regulación financiera, prevención de delitos financieros y gestión de riesgos. Cuenta con amplia experiencia en el diseño y la implementación de políticas regulatorias y de supervisión.

    Su trayectoria en el servicio público ha estado vinculada al fortalecimiento de los marcos regulatorios, los procesos de supervisión y las iniciativas de innovación y gestión de riesgos dentro del sistema financiero.

    Entre 2024 y 2026, Cedeño Brea se desempeñó como asesor general y coordinador técnico de la Superintendencia de Bancos. Previamente, entre 2022 y 2024, fue designado por el presidente Luis Abinader como intendente de la Superintendencia del Mercado de Valores. Entre 2020 y 2022 ocupó el cargo de subgerente de Regulación e Innovación de la Superintendencia de Bancos.

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    Formación académica

    Posee un doctorado europeo (Ph.D.) en Derecho y Economía (European Doctorate in Law and Economics), otorgado por las universidades de Róterdam, Hamburgo y Bolonia. Asimismo, obtuvo una maestría con distinción en Derecho y Finanzas (MSc) por Queen Mary University of London y una maestría con mérito en Derecho Bancario y Regulación Financiera (LL.M.) por la London School of Economics (LSE).

    Experiencia profesional

    Su formación académica se complementa con certificaciones profesionales en regulación del riesgo financiero (GARP Financial Risk Regulation) y cumplimiento en materia de delitos financieros (International Compliance Association/Manchester University).

    Además, fue vicerrector de Investigación del Instituto OMG, donde también imparte docencia. Asimismo, es profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y de la Universidad Iberoamericana (Unibe), donde enseña las asignaturas Regulación de los Mercados Financieros, Análisis Económico del Derecho y Teoría Económica de la Regulación.

    Antes de incorporarse al servicio público, se desempeñó como consultor para importantes instituciones financieras nacionales e internacionales en materia de prevención del lavado de activos, incluidas entidades globales de importancia sistémica.

    A lo largo de su trayectoria, ha impartido más de 100 capacitaciones en Latinoamérica, Europa, Asia, Medio Oriente y el norte de África.

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