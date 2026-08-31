Gobierno acelera plan vial con circunvalaciones y elevados, incluido uno en Los Pilones, en el sur

Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, destaca el plan de infraestructura vial, corredores que buscan descongestionar el Gran Santo Domingo. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

La ampliación de las entradas y salidas del Gran Santo Domingo, la construcción de circunvalaciones, nuevos elevados y puentes, así como la intervención de carreteras estratégicas en distintas provincias, forman parte de la agenda de infraestructura que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) prevé desarrollar durante los dos años restantes de la gestión del presidente Luis Abinader.

Durante su participación en LA Agenda Semanal encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella informó que el Gobierno llevará a licitación nuevas obras viales que comprenden un elevado en la provincia de Azua y la continuación de la vía desde la circunvalación de Baní, con el objetivo de mejorar el tránsito hacia la zona sur del país.

La extensión vial llegará hasta el cruce de Ocoa, en la ruta que va a la provincia sureña de San José de Ocoa. El funcionario señaló que en ese trayecto ya está terminado el puente de Galeón a cuatro carriles y que el proyecto contempla extender la vía hasta el cruce de Ocoa y construir un elevado hasta el puente de Los Pilones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/4bffd8a3-1e72-4697-b322-1ad2c4de500f-48e552ff.jpg Eduardo Estrella ofrece declaraciones durante LA Agenda Semanal en el Palacio Nacional. (CEDIDAS POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/5611dbb6-9802-4145-84f2-c9b8c387a465-6076e8ba.jpg ‹ >

Mejorar el tránsito en Santo Domingo

Eduardo Estrella explicó que la estrategia parte de una visión de largo plazo orientada a mejorar la conectividad vial del país y, especialmente, a descongestionar los principales accesos al Gran Santo Domingo.

Entre los proyectos que tendrán mayor impacto en la capital citó la intervención de la entrada por la autopista Duarte, donde se proyecta la construcción de varios elevados para eliminar los semáforos en puntos de alta congestión.

Estrella explicó que ya fue adjudicada la licitación para el elevado ubicado en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, mientras que el correspondiente al kilómetro 22 se encuentra en proceso de adjudicación.

"La agenda de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas está marcada por una visión del presidente de desarrollo de las obras en el presente, también con una visión hacia el futuro. Estamos trabajando para mejorar la conectividad, descongestionar las entradas al Gran Santo Domingo y fortalecer los corredores que permitan una mejor comunicación entre las distintas regiones del país", abundó Estrella durante el encuentro.

El ministro también destacó la ampliación de la carretera Sánchez, desde el peaje de Haina hasta la Circunvalación de Santo Domingo, un tramo de aproximadamente cuatro kilómetros que funcionará como una vía alternativa de acceso a la capital.

Con esta obra, explicó, quienes se desplacen desde el sur podrán contar con una ruta adicional para entrar a Santo Domingo sin depender exclusivamente de las entradas de la autopista Duarte y Pintura.

A esta red se suma la avenida Ecológica, cuya conexión con el puente de Caucedo ha creado una segunda entrada desde el este hacia Santo Domingo y ha permitido distribuir parte del flujo vehicular que anteriormente se concentraba en la autopista Las Américas.

Nuevos corredores para descongestionar la capital

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/9afa25f6-2e78-4b05-be53-b7f99be682b3-1e0de60c.jpg El presidente Luis Abinader encabeza LA Agenda Semanal. (CEDIDAS POR LA PRESIDENCIA)

La estrategia también contempla mejorar la conectividad en el norte de Santo Domingo mediante la intervención de corredores como la avenida República de Colombia y su conexión con la Jacobo Majluta y la Pérez Ricart.

Estrella señaló que estas obras permitirán integrar distintos sectores del norte de la ciudad y mejorar la conexión con las zonas próximas al Jardín Botánico.

Asimismo, se trabaja en un paso a desnivel en la zona de Sabana Perdida, próximo al corredor hacia La Victoria y a la estación final del teleférico, con el objetivo de descongestionar uno de los puntos de mayor circulación vehicular.

Entre los proyectos también mencionó el futuro monorriel de Santo Domingo, que forma parte de una planificación de largo plazo para atender la entrada este de la ciudad.

Otra de las principales obras en marcha es la intervención de la autopista Duarte, donde se priorizan los tramos comprendidos entre Santo Domingo y Villa Altagracia, así como el corredor entre el aeropuerto de Santiago y Loma Miranda.

Fuera del Gran Santo Domingo, uno de los componentes centrales del plan de infraestructura son las circunvalaciones que permitirán sacar el tránsito pesado de los centros urbanos.

Estrella destacó la construcción de las circunvalaciones de Navarrete, Los Alcarrizos, Moca y San Francisco de Macorís, además de la circunvalación de La Otra Banda, en la zona este.

Conexión entre el este, el nordeste y el noroeste

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/0debf347-5b1a-489e-945e-57ac9160edb0-a8af0448.jpg Abinader conversó con funcionarios y periodistas sobre las infraestructuras viales. (CEDIDAS POR LA PRESIDENCIA)

Otro de los proyectos destacados por Estrella es un corredor de aproximadamente 103 kilómetros que conectará distintos puntos del este y el nordeste sin necesidad de atravesar Santo Domingo.

El trayecto comprende las conexiones entre Hato Mayor, El Puerto, Bayaguana, Monte Plata y Sabana de la Mar, con varios tramos ya inaugurados y otros próximos a ser entregados.

El ministro sostuvo que esta infraestructura permitirá mejorar la comunicación entre el este, el nordeste y la línea noroeste, facilitando los desplazamientos hacia Cotuí y San Francisco de Macorís.

En Santiago también se proyectan nuevas intervenciones para mejorar la movilidad interna. Entre ellas mencionó la ampliación de la carretera Santiago-Licey y la construcción de un puente sobre el arroyo Gurabo, en la avenida Yaque.

Estrella explicó que uno de los objetivos es crear una conexión norte-sur más eficiente en Santiago, de manera similar a los corredores que permiten atravesar Santo Domingo de norte a sur.

Puentes y seguridad vial

El programa de infraestructura incluye además una intervención de gran escala en puentes. Estrella informó que actualmente hay 51 puentes en ejecución y que 21 serán entregados durante los próximos tres meses.

En total, el plan contempla 220 puentes entre obras nuevas, proyectos en adjudicación y reparaciones.

Dentro de este programa se incluye un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para intervenir 150 puentes, mientras que ya se preparan los estudios para una reparación profunda de cuatro estructuras consideradas estratégicas: los puentes Duarte, Hermanos Patiño, Juan Bosch y el puente de San Pedro de Macorís.

Además de los grandes proyectos de infraestructura, Estrella informó que actualmente el Ministerio de Obras Públicas tiene 957 kilómetros de carreteras en construcción. De ese total, está prevista la entrega de 141 kilómetros adicionales durante los próximos tres meses.