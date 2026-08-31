Abinader anuncia ampliación del Acueducto del Cibao Central y nuevas obras para Santo Domingo

El presidente Luis Abinader interviene durante la segunda edición de LA Agenda Semanal el lunes 31 de agosto de 2026 en el Palacio Nacional. ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader anunció la ampliación del Acueducto del Cibao Central y la ejecución de un proyecto destinado a aumentar la disponibilidad de agua potable en el Gran Santo Domingo durante los próximos ocho a diez años.

La ampliación del sistema del Cibao incluirá una nueva línea directa hacia Moca, con capacidad para transportar dos metros cúbicos de agua por segundo. Para Santo Domingo se contempla incorporar otros cinco metros cúbicos por segundo, mientras que Cotuí recibiría 500 litros por segundo adicionales.

Los proyectos fueron presentados durante la segunda edición de La Agenda Semanal, encabezada por el mandatario junto con las principales autoridades del sector hídrico, quienes ofrecieron un balance de las obras de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento de cañadas ejecutadas en el país.

Inversiones y obras

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, informó que la institución ha invertido más de 37,000 millones de pesos en infraestructura hídrica. Afirmó que el monto destinado a estas obras se ha quintuplicado respecto de administraciones anteriores.

Según Arnaud, en el territorio nacional se han instalado más de 3,000 kilómetros de tuberías, lo que ha permitido incorporar 3.5 metros cúbicos de agua por segundo y beneficiar con agua potable a más de 2.5 millones de personas. Otros 1.5 millones de ciudadanos reciben servicios relacionados con el tratamiento de aguas residuales.

Entre las obras entregadas figuran acueductos y plantas de tratamiento en San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona y Pedernales. También se han realizado intervenciones en Maimón, Cotuí y las provincias Duarte, Valverde, Santiago, Dajabón, Montecristi, Samaná, María Trinidad Sánchez y La Altagracia.

Arnaud indicó que se construyen nuevos acueductos en comunidades con necesidades críticas, entre ellas Baitoa y Sabaneta.

Producción en Santo Domingo

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe "Fellito" Suberví, informó que la producción de agua potable en el Gran Santo Domingo ha aumentado un 38 % desde 2020.

Entre las principales intervenciones mencionó la ampliación de los acueductos Barrera de Salinidad y San Antonio de Guerra. También señaló que antes de finalizar 2026 se prevé concluir trabajos en los sistemas La Isabela y El Tamarindo I y II.

La Caasd ha instalado alrededor de 600 kilómetros de tuberías, mediante las cuales más de 200 barrios fueron incorporados a las redes formales de distribución. Asimismo, ha entregado 63 pozos, rehabilitado 14 tanques de almacenamiento y mantiene otros nueve en proceso de licitación.

En materia de saneamiento, Suberví precisó que se han intervenido 19 kilómetros correspondientes a 24 cañadas. Actualmente se trabaja en otros 26 kilómetros y se proyecta incorporar 26 cañadas adicionales, con el propósito de alcanzar 63 kilómetros saneados durante las administraciones encabezadas por Abinader.

En cuanto al manejo de aguas residuales, fueron entregadas plantas de tratamiento en Santo Domingo Este y Haina-Mosa. También están en proceso de rehabilitación instalaciones ubicadas en Hato Nuevo, Caballona, Los Alcarrizos, Villa Liberación y Lotes y Servicios, entre otras comunidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/84b8f625-1484-456b-801e-174356ca606c-10010ad5.jpg El presidente Luis Abinader, funcionarios y periodistas invitados en la segunda edición de LA Agenda Semanal. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

Infraestructura, tema central

El tema central de LA Agenda Semanal de hoy fue la infraestructura, y para hablar sobre los proyectos en ejecución y pendientes por desarrollar, acompañaron al presidente Abinader los ministros de Obras Públicas y Comunicaciones y de Vivienda, Habitat y Edificaciones, Eduardo Estrella y Jean Luis Rodríguez, respectivamente.

Además de, los directores del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, Wellington Arnaud; de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte y del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Nacional, Jhael Isa; Hostos Rizik, del Fideicomiso RD Vial, y de la Corporación Del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe "Fellito" Suberví.

El espacio, que duró más de dos horas, estuvo dividido en cinco ejes: Infraestructura vial y conectividad nacional; Movilidad urbana y transporte masivo; Agua, saneamiento: infraestructura de servicios; Edificaciones públicas e infraestructura social; y Grandes proyectos y próximos dos años.

Como periodistas invitados estuvieron Aníbal de Castro, director-fundador de Diario Libre; Roberto Cavada, director de prensa de Telenoticias y Millizen Uribe, subdirectora digital del periódico Hoy.

Al final de LA Agenda, se abrió un espacio donde los periodistas pudieron preguntar, al igual que algunos ciudadanos.

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