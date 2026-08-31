Gobierno proyecta cerrar gestión con 73 kilómetros de transporte masivo

El Metro de Santo Domingo durante su recorrido en la parte elevada. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La red de transporte masivo de República Dominicana alcanzaría los 73 kilómetros al finalizar la actual gestión de gobierno, con la incorporación de nuevas extensiones del Metro de Santo Domingo, teleféricos y el monorriel de Santiago, informó este lunes el director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), Jhael Isa.

Isa Tavárez explicó que cuando Abinader asumió la Presidencia, en 2020 , el país disponía de unos 35 kilómetros de infraestructura de transporte masivo, correspondientes a las dos líneas del Metro de Santo Domingo y una línea de teleférico .

A esa red se sumarán, según indicó, 38 kilómetros adicionales correspondientes a proyectos que ya están en ejecución y que deberán quedar concluidos durante esta administración.

"Esos son metro, teleférico y monorriel, que completarán 38 kilómetros, para un total de 73 kilómetros de red de transporte masivo a nivel nacional", sostuvo durante la LA Agenda Semanal, en el Palacio Nacional.

El funcionario destacó que la expansión supone más que duplicar la infraestructura disponible al inicio de la gestión, tanto en kilómetros como en estaciones y capacidad de servicio. Precisó que el cálculo todavía no incorpora el proyectado monorriel de Santo Domingo.

Entre las principales ampliaciones figura la extensión de la Línea 2 del metro hacia Los Alcarrizos, puesta en funcionamiento en febrero de este año.

Isa señaló también que en 2025 se amplió la capacidad de transporte de la Línea 1 del metro mediante la incorporación de nuevos vagones.

Según explicó, la medida permitió duplicar la capacidad de los trenes y reducir las filas que anteriormente se producían en esa línea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/metro-de-santo-domingo-13072026-nueva-tarifa-integrada-del-metro-fotos-estarlin-rosa6-8cba61bf.jpg El transporte masivo continúa evolucionando. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Otro de los principales proyectos es el monorriel de Santiago, cuya circulación de trenes está prevista para finales de 2026.

La infraestructura tendrá 13 kilómetros de recorrido, cuatro kilómetros adicionales correspondientes al patio-taller y 14 estaciones.

De acuerdo con Isa, el sistema tendrá capacidad para transportar hasta 20,000 pasajeros por hora en cada sentido.

Informó que todas las fundaciones del proyecto están construidas, las vigas ya fueron fabricadas y las últimas columnas deberán quedar terminadas durante septiembre.

"Es un sistema completamente nuevo", destacó al señalar que la obra cruzará transversalmente la ciudad de Santiago.

A este proyecto se suma el Teleférico de Santiago, inaugurado en 2024.

Teleférico de Santo Domingo Oeste

El Gobierno prevé poner en servicio a finales de este año el primer tramo del Teleférico de Santo Domingo Oeste.

La primera etapa conectará el kilómetro 9 de la autopista Duarte, Buenos Aires de Herrera y Pintura, permitiendo el enlace con el Metro de Santo Domingo.

Isa sostuvo que en el entorno de Pintura se movilizan más de 20,000 pasajeros por hora en cada sentido, por lo que la conexión busca facilitar el ingreso de esos usuarios al sistema de transporte masivo.

La extensión completa está programada para finales de 2027 y llegará hasta Quitasueño, en Haina, atravesando sectores como El Café y Las Minas de Herrera.

Abinader destacó que esa conexión permitirá que residentes de San Cristóbal, Haina y otros puntos del oeste puedan ingresar al sistema de transporte colectivo antes de llegar directamente a Santo Domingo.

Teleférico de Los Alcarrizos aumenta pasajeros

Isa también presentó cifras sobre el Teleférico de Los Alcarrizos, inaugurado en 2023, con una extensión de 4.19 kilómetros.

Según explicó, la demanda del sistema aumentó después de la puesta en funcionamiento de la extensión del Metro hacia Los Alcarrizos.

Indicó que el teleférico pasó de transportar aproximadamente 4,000 pasajeros diarios a unos 13,000, mientras las proyecciones oficiales apuntan a que podría superar los 20,000 usuarios por día.

Isa defendió la combinación de diferentes tecnologías de transporte y señaló que metro, monorriel, teleféricos y autobuses deben funcionar como sistemas complementarios.

Explicó que el Estado no dispone de recursos para construir infraestructura ferroviaria en todos los puntos de la ciudad, por lo que se busca conectar distintos modos de transporte para ampliar la cobertura.

Conexiones en las principales entradas de Santo Domingo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/13072026-nueva-tarifa-integrada-del-metro-fotos-estarlin-rosa2-89d7481b.jpg Usuarios en el Metro de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/13072026-nueva-tarifa-integrada-del-metro-fotos-estarlin-rosa3-357a8407.jpg (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

El funcionario explicó que la estrategia busca establecer conexiones de transporte masivo en las principales entradas del Gran Santo Domingo.

La carretera Sánchez estaría conectada al sistema mediante el nuevo teleférico; Pintura contará también con esa modalidad; la autopista Duarte y el kilómetro 9 están vinculados al metro, mientras la zona norte tendría conexión mediante la red ferroviaria y sus futuras extensiones.

El punto todavía pendiente es la entrada este de Santo Domingo.

Para esa zona, que concentra una importante población en Santo Domingo Este y los corredores de Las Américas y la avenida México, el Gobierno contempla a futuro la construcción del Monorriel de Santo Domingo.

Ese proyecto, sin embargo, no está incluido entre los 73 kilómetros que Isa aseguró estarán disponibles al finalizar la gestión.

El propósito, según explicó, es crear puntos donde los ciudadanos puedan dejar sus vehículos y continuar sus desplazamientos utilizando el transporte colectivo.

Isa reconoció que se trata de una estrategia de largo plazo frente a los niveles actuales de congestión de Santo Domingo y estimó que sus efectos deben analizarse con un horizonte superior a diez años.

Terminales para sacar autobuses interurbanos del centro

Isa anunció además que las nuevas estaciones estarán acompañadas por terminales destinadas a los autobuses interurbanos.

En Los Alcarrizos, por ejemplo, los autobuses que actualmente penetran por la autopista Duarte hacia puntos como el parque Enriquillo o el kilómetro 9 podrán utilizar la Circunvalación de Los Alcarrizos y terminar sus recorridos en una terminal ubicada en la entrada del municipio.

La intención es evitar que parte de los autobuses procedentes de otras provincias tengan que ingresar al centro de Santo Domingo y agregar presión a las vías de la capital.

A la infraestructura ferroviaria y de teleféricos se suma la reforma del transporte por autobuses.

Isa aseguró que el proceso de reorganización de corredores comprende más de 400 kilómetros de redes de autobuses, que deberán conectarse con el metro, los teleféricos, el monorriel y las nuevas terminales.

La expansión, según el planteamiento presentado en LA Agenda Semanal, busca pasar de proyectos aislados a una red integrada en la que Metro, teleféricos, monorriel y autobuses funcionen como partes de un mismo sistema de movilidad.