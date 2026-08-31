El Gobierno proyecta salida de Santo Domingo hacia el Cibao sin semáforos

Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, durante su partipación en LA Agenda Semanal. ( CAPTURA DE VIDEO DE LA TRANSMISIÓN DE LA AGENDA SEMANAL. )

El Gobierno proyecta eliminar las interrupciones por semáforos en la salida de Santo Domingo hacia la región Norte mediante la construcción de nuevos pasos a desnivel en la autopista Duarte, como parte de un conjunto de obras con las que busca transformar los principales accesos a la capital.

El anuncio fue realizado la tarde de este lunes durante un conversatorio entre el presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, en la segunda edición de LA Agenda Semanal, dedicada hoy a pasar balance a los proyectos de infraestructura que se encuentran en ejecución, licitación o planificación.

Al explicar los trabajos previstos para la entrada de la autopista Duarte, Estrella indicó que el proyecto contempla tres elevados y que uno de ellos ya fue adjudicado, mientras otro se encuentra en proceso de adjudicación y un tercero fue llevado a licitación a través del Fideicomiso RD Vial.

Abinader intervino para explicar el efecto que, según el Gobierno, tendrán esas obras sobre la circulación.

"Eso significa, Eduardo, para que los que nos escuchan y nos ven entiendan, que no va a haber semáforos para salir de Santo Domingo hacia el norte", planteó el mandatario.

Estrella respondió que los semáforos serían eliminados en ese recorrido y sostuvo que, una vez completadas otras circunvalaciones proyectadas, un conductor podría desplazarse desde Montecristi hasta Punta Cana sin detenerse ante un semáforo.

La propuesta forma parte de una intervención más amplia de los accesos al Gran Santo Domingo. El ministro recordó los trabajos ejecutados en la Plaza de la Bandera, Isabel Aguiar y la avenida Ecológica, además de las intervenciones realizadas en la entrada de la autopista Duarte.

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También informó que se encuentra en proceso de licitación la ampliación de unos cuatro kilómetros de la carretera Sánchez, desde el peaje hasta la Circunvalación de Santo Domingo. La intención es crear rutas alternativas para quienes lleguen desde el Sur o el Cibao y reducir la concentración del tránsito en las entradas tradicionales de la ciudad.

"Vamos a tener tres entradas a la ciudad capital", resumió Estrella al explicar el esquema.

Entre las obras internas mencionó además la intervención de las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta, que permitirá una nueva conexión en el entorno del Jardín Botánico, así como un paso a desnivel en la carretera de Sabana Perdida, próximo a la estación del Teleférico de Santo Domingo, camino hacia La Victoria.

Más carreteras y circunvalaciones

Durante el balance, Obras Públicas informó que actualmente mantiene 957 kilómetros de carreteras en construcción y que prevé entregar otros 141 kilómetros durante los próximos tres meses.

El Gobierno también trabaja en las circunvalaciones de Navarrete, Los Alcarrizos, Moca, San Francisco de Macorís y La Otra Banda, esta última destinada a reducir los congestionamientos entre Higüey, Bávaro y Punta Cana.

Otro de los proyectos anunciados es la sustitución del actual puente flotante sobre el río Ozama por un puente basculante, cuya adjudicación, según Estrella, estaba prevista para esta misma semana. La estructura permitiría abrir el paso para embarcaciones durante períodos mucho más cortos y evitar las interrupciones prolongadas que actualmente provoca el movimiento del puente flotante.

En materia de puentes, el ministro informó que existen 51 en ejecución y que 21 serían terminados durante los próximos tres meses. El plan general contempla intervenciones en 220 estructuras, incluyendo construcción, reparación y nuevas licitaciones.

El Gobierno también prepara estudios para reparaciones profundas de los puentes Duarte, Juan Bosch, Hermanos Patiño y el puente de San Pedro de Macorís, con el objetivo de extender su vida útil por varias décadas.

El conversatorio formó parte de LA Agenda Semanal, programa encabezado por Abinader que este lunes 31 de agosto estuvo dedicado a infraestructura y obras públicas y que se transmite en vivo por Radio Televisión Dominicana (RTVD), canal 4