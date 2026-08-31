Inversión del Fideicomiso RD Vial en obras públicas supera los 70 mil millones de pesos, dice Rizik

El director de general de Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik Lugo. ( FOTO CEDIDA POR RD VIAL )

El director ejecutivo del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik Lugo, informó este lunes que la inversión desembolsada por la entidad en proyectos ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desde 2021 hasta la fecha supera los 70 mil millones de pesos.

Además, desde enero de 2026 hasta agosto, dijo que se ha desembolsado un total de 16 mil millones de pesos, recursos que no están contemplados en el presupuesto que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Durante su intervención en el primer eje de La Agenda Semanal con el presidente Luis Abinader, Rizik Lugo explicó que los fondos recaudados se destinan al desarrollo del 40 % de las obras en curso y anunciadas por el Gobierno.

"El Fideicomiso RD Vial respalda financieramente, en gran parte, estos proyectos que se han descrito: el sistema de circunvalaciones y diversas ampliaciones que se están ejecutando en la actualidad, como la ampliación de Macao-Bávaro Alto, la ampliación de Jarabacoa-La Vega y otras

Detalles de los trabajos

Rizik Lugo aseguró que todos los recursos recaudados son utilizados para financiar nuevas estructuras y el mantenimiento preventivo de las carreteras troncales del país, mediante labores de limpieza y señalización horizontal y vertical de las vías.

"Estamos implementando este año un nuevo modelo de contrato de mantenimiento para que, por ejemplo, por cada tramo carretero exista un responsable que esté a cargo de que, si hay una baranda afectada, tenga contractualmente la obligación de sustituirla en un plazo de 48 horas. Tres amonestaciones y el contrato es cancelado", agregó.

Indicó que, entre las inversiones que se realizan, se están limpiando más de 3,500 kilómetros de carreteras a nivel nacional, además de realizar labores de limpieza de imbornales.

Iluminación solar en carreteras

Con recursos recaudados por el fideicomiso, sostuvo que se desarrolla un programa de iluminación de diversos tramos carreteros del país, principalmente en los distribuidores de entrada y salida de las carreteras principales y en los entornos más urbanos donde existen tramos carreteros.

En este sentido, aseguró que desde la carretera 6 de Noviembre hasta la Circunvalación de Baní el tramo está totalmente iluminado con tecnología solar, que sustituye las lámparas tradicionales conectadas a la red eléctrica nacional.

Con la implementación de lámparas solares, Rizik precisó que se estima que cada una generará al Gobierno un ahorro en energía de unos 20,000 pesos durante 10 años.

"Hoy llevamos colocadas ya un total de 10,000 lámparas, para un total de 250 kilómetros iluminados, y este año vamos a terminar con un total de 500 kilómetros totalmente iluminados en la red vial troncal de la República Dominicana", agregó.

Asistencia vial en RD

Rizik Lugo destacó que el servicio de asistencia vial es uno de los mejor valorados que tiene el Gobierno y que, desde el año pasado, se han realizado esfuerzos importantes con recursos recaudados por encima de lo proyectado y presupuestado para 2025.

De acuerdo con el funcionario, RD Vial duplicó su capacidad instalada, con más de 300 nuevas unidades, entre patrulleras, talleres móviles y ambulancias ensambladas por la industria militar del país. Esto se complementa con un servicio disponible las 24 horas, un centro de llamadas con tres turnos y un nuevo número único: el 5-1-1.

"Tenemos un 10 % por encima de lo proyectado a nivel presupuestario y hemos ejecutado, de enero a agosto de este año, 16,000 millones de pesos. Esto va a seguir financiando y contratando obras para que el Ministerio de Obras Públicas siga fortaleciendo y complementando el circuito vial de la República Dominicana", aseguró.