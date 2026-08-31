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LA Agenda Semanal
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VIDEO | Presidente Abinader encabeza LA Agenda Semanal

Durante la primera Agenda, el mandatario adelantó que hoy participarán destacados periodistas y comunicadores

    El presidente Luis Abinader  encabeza este lunes "LA Agenda Semanal", espacio de comunicación gubernamental lanzado la semana pasada, y en el que se abordarán temas prioritarios del Gobierno junto a los funcionarios responsables de tomar y ejecutar las decisiones.

    El nuevo esquema de comunicación está programado para celebrarse cada lunes a las 5:00 p. m. Su formato está pensado para que el mandatario haga la función de moderador en una reunión con ministros y directores, donde conversan sobre políticas públicas bajo su responsabilidad y la situación en que se encuentran las instituciones.

    • Luego de las declaraciones de los ministros y servidores públicos, se da paso a espacio de preguntas en el que están invitados distintos sectores de la sociedad en cada entrega. 

    Durante la primera Agenda, Abinader adelantó que hoy participarán destacados periodistas y comunicadores durante la sección de preguntas.  

    Bajo este nuevo esquema de comunicación, el mandatario también informó que harán una o dos ruedas de prensa por semana.

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    En la primera entrega de LA Agenda Semanal se trató el tema de la educación, a propósito del inicio del año escolar 2026-2027, el pasado 24 de agosto.

    El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker; el viceministro de Planificación y Desarrollo de la Calidad Educativa, Ayacx Mercedes; el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera.

    • Además del director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Adolfo Pérez de León, y el director de Movilidad Estudiantil del TRAE, Luis Felipe Cartagena.

    La dinámica representa un cambio respecto a "LA Semanal con la Prensa", el espacio que Abinader comenzó en agosto de 2023 y en el que periodistas acudían al Palacio Nacional para formular preguntas directas al mandatario y a funcionarios de su Gobierno.

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