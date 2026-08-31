Gobierno intervendrá 33 canchas deportivas en comunidades vulnerables durante 2026

Cancha de baloncesto intervenida por el Propeep. ( IMAGEN CEDIDA POR PROPEEP. )

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) puso en marcha un programa para recuperar canchas de baloncesto y otros espacios deportivos en comunidades vulnerables, con el que prevé intervenir 33 instalaciones en lo que resta de 2026.

La iniciativa tiene como meta alcanzar un centenar de canchas acondicionadas en diferentes comunidades del país.

Los trabajos incluyen pintura, colocación de tableros, aros y mallas, así como el acondicionamiento y embellecimiento de las áreas circundantes a las instalaciones deportivas.

Como parte de la primera etapa, Propeep informó que ya ha intervenido y entregado siete canchas ubicadas en Hato Viejo, Santo Domingo Oeste; Boca Chica y La Caleta, Santo Domingo Este; Mao y Esperanza, en la provincia Valverde; Baní, Peravia, y Sosúa, Puerto Plata.

Te puede interesar Proyecto de recuperación del río Ozama incluye canchas, gimnasio, parque y pista de patinaje

La institución indicó que las intervenciones buscan recuperar espacios que son utilizados por niños, adolescentes y jóvenes para la práctica del baloncesto y otras actividades comunitarias.

Medidas anunciadas

El programa es desarrollado a través de la Dirección Dominicana Cultural y Creativa y los programas provinciales de Propeep.

Propeep sostiene que la recuperación de estos espacios también contribuye a fortalecer la convivencia comunitaria y a ofrecer alternativas de recreación y desarrollo para los jóvenes.

"Queremos que este programa llegue a muchos barrios del país", indicó la institución, al destacar que las canchas funcionan en muchas comunidades como puntos de encuentro para la formación de equipos, la práctica deportiva y la identificación de nuevos talentos.

Impacto en la comunidad

El programa contempla, además, que las labores no se limiten a la reparación de las instalaciones, sino que incluyan mejoras en su entorno para contribuir a recuperar espacios de uso comunitario.