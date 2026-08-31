Wellington Arnaud llama a racionar el agua: "Estamos en momentos muy difíciles"

El director del Inapa, Wellington Arnaud, habla durante La Agenda Semanal en el Palacio Nacional. ( CAPTURA DE TRANSMISIÓN DE LA PRESIDENCIA )

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, llamó a la población dominicana a racionar y cuidar el agua ante las condiciones de sequía que afectan al país y otras zonas del mundo debido al fenómeno El Niño.

Arnaud advirtió que República Dominicana atraviesa un período particularmente difícil en materia hídrica y citó como referencia la situación de Puerto Rico, recientemente declarada en estado de sequía extrema.

"Es un mensaje a la población de racionar el agua, de cuidar el agua porque estamos en momentos muy difíciles", expresó el funcionario durante su participación en LA Agenda Semanal, en el Palacio Nacional.

El director de Inapa sostuvo que las condiciones actuales deben llevar a la población a utilizar el recurso de manera más eficiente, al considerar que se trata de una situación que muchos dominicanos no habían experimentado anteriormente.

Arnaud también atribuyó parte de la preocupación al comportamiento de las condiciones climáticas en la región. Señaló que el calentamiento del océano Pacífico está generando condiciones que requieren mayor atención sobre la disponibilidad de agua.

Más de 37,000 millones de pesos en agua potable y saneamiento

El funcionario destacó las inversiones realizadas por el Gobierno en infraestructura de agua potable y saneamiento. Indicó que durante la actual gestión se han destinado más de 37,000 millones de pesos a estos sectores.

Según Arnaud, la inversión en agua potable y saneamiento se ha multiplicado respecto a períodos anteriores y ha permitido instalar más de 3,000 kilómetros de tuberías, además de aumentar la producción de agua en más de 3.5 metros cúbicos por segundo.

Aseguró que las obras ejecutadas han permitido impactar a más de 2.5 millones de personas en materia de agua potable y a alrededor de 1.5 millones mediante proyectos de tratamiento de aguas residuales.

El funcionario explicó que la política de inversión también contempla un mayor peso para el saneamiento. Dijo que, mientras inicialmente la inversión se concentró principalmente en agua potable, para el próximo año se prevé una participación mayor de los proyectos de saneamiento.

Obras en distintas provincias

Arnaud detalló además una serie de proyectos ejecutados, en construcción o pendientes en diferentes provincias del país.

En San Cristóbal, destacó la puesta en funcionamiento del acueducto de Villa Altagracia, cuya fuente fue trasladada del río Isabela al río Haina. La obra tiene una capacidad de 300 litros por segundo y, según el funcionario, permitirá reducir el gasto que realizan los residentes para abastecerse de agua mediante otras vías.

También citó la ampliación del acueducto de Haina, con la instalación de 120 kilómetros de tuberías, así como trabajos de drenaje pluvial y saneamiento en sectores de San Cristóbal y la puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales en Lavapié.

En Peravia, informó sobre la ampliación del acueducto de Baní, con más de 100 kilómetros de tuberías, la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales y trabajos de saneamiento, entre ellos los correspondientes a la cañada La Pava.

En San José de Ocoa, mencionó la entrega del acueducto múltiple de Sabana Larga-Ocoa y señaló que aún están pendientes trabajos para mejorar el servicio en Rancho Arriba.

Mientras que en Azua, indicó que se duplicó la producción de agua del municipio y se rehabilitó la planta de tratamiento de Sabana Yegua. También informó sobre la ejecución de los acueductos de Villarpando y Amiama Gómez.

En San Juan, destacó ampliaciones de los acueductos hacia Juan de Herrera y El Córbano, así como la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Las Matas de Farfán. Agregó que está previsto iniciar el alcantarillado sanitario de El Córbano.

Para Elías Piña, informó que está en proceso de licitación el acueducto El Llano-Comendador, con una inversión superior a 1,500 millones de pesos, destinado a mejorar el suministro de agua en ambos municipios.

La entrega de este lunes de LA Agenda Semanal se realizó en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Tiene como invitados a los periodistas Aníbal de Castro, presidente del Grupo Diario Libre; Roberto Cavada, director de prensa de Telenoticias y Millizen Uribe, subdirectora digital del periódico Hoy.

Monte Grande y el abastecimiento de Barahona

Uno de los puntos señalados durante la intervención fue el papel de la presa de Monte Grande para garantizar el suministro de agua en Barahona y otras comunidades del sur.

Arnaud explicó que se trabaja en la ampliación del acueducto de Azua mediante una nueva planta de tratamiento, debido a las limitaciones de las fuentes subterráneas de agua en la zona.

La intervención también resaltó que el agua almacenada en el lago de Monte Grande constituye una fuente estratégica para atender las necesidades de abastecimiento de varias comunidades de la región.

En Pedernales, Arnaud destacó que el acueducto múltiple de Cabo Rojo fue puesto en funcionamiento antes de la llegada del primer crucero a esa zona turística. También informó que la ampliación del acueducto de Pedernales se encuentra en fase de pruebas.

Proyectos en el norte

En la región norte, el director de Inapa mencionó proyectos en provincias como Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

En Maimón, dijo que se construyó una nueva línea de conducción para garantizar el suministro por gravedad, mientras que en Villa Sonador se trabaja en la conclusión de un acueducto cuya construcción se inició hace aproximadamente dos décadas.

Arnaud aclaró además que el Inapa tiene a su cargo la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento en gran parte del territorio nacional, mientras que algunas provincias cuentan con corporaciones específicas, como ocurre en el Gran Santo Domingo, Santiago y Bonao.

Ante el escenario de sequía, el funcionario insistió en que las inversiones en infraestructura deben estar acompañadas por un uso responsable del recurso.

El llamado, dijo, es a que la población racionalice el consumo y cuide el agua, debido a unas condiciones climáticas que, según advirtió, plantean uno de los escenarios hídricos más difíciles de los últimos años.

.